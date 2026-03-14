Diana Oliver, periodista: "Muchas madres sufren la llamada depresión sonriente; están mal pero siguen siendo productivas"

“Nunca fue más urgente hablar de la salud mental de las madres”. Con esta declaración de intenciones, la periodista y escritora especializada en maternidad Diana Oliver (Madrid, 1981) acaba de publicar ‘Deberías alegrarte’ (editorial Alta Marea), una investigación rigurosa sobre una realidad histórica marcada por el silencio y la culpa, la depresión posparto. Se trata de un trastorno que va mucho más allá del agotamiento y el cansancio tras dar a luz y que necesita ayuda profesional, además de apoyo, escucha y comprensión. La cifra que maneja la comunidad científica es que afecta a una de cada diez mujeres, aunque el Consejo General de Psicología de España publicó en 2023 un estudio que aseguraba que la prevalencia en mujeres es aproximadamente un 15% durante el parto y un 27% en el posparto, incluyendo no solo la depresión sino los síntomas depresivos.

-¿Por qué es importante hablar de la maternidad y los problemas que acarrea?

-De las madres hablamos, en general, poco y mal. No se puede ahondar en la maternidad y sus problemas físicos, sociales, económicos y emocionales sin una perspectiva de género. Ignorar la salud mental materna tiene un coste enorme. Priorizarla, en cambio, es una inversión con beneficios a largo plazo. Nunca fue más urgente hablar de la salud mental de las madres.

"Cuando tienes un hijo, nadie entiende que llores o que tengas un miedo atroz; frases como ‘deberías alegrarte’ son bienintencionadas y no tienen maldad, pero hacen daño"

-La depresión posparto no es ningún trastorno de la sociedad moderna. En su libro nos descubre que la poeta y articulista Emily Holmes fue internada dos meses tras dar a luz a su hijo en 1924. Lo contó en ‘Un manto de nieve’.

-Mi objetivo, precisamente, ha sido investigar desde cuándo se habla de la salud mental materna. Es difícil porque apenas hay referencias. Las historias más antiguas, como un caso documentado del siglo XVIII, están relacionadas con lo espiritual o con el mito de ‘la mujer defectuosa’ que tiene algo malo dentro.

-El título de su libro, 'Deberías alegrarte', lo dice todo. Cuando das a luz, te felicitan constantemente pero hay muchas mujeres que solo quieren huir.

-Se supone que la maternidad es la felicidad plena. Hay mujeres que tienen todo a su alrededor para estar bien, pero no lo están por determinados motivos. Tener un hijo no siempre es un motivo de alegría y felicidad. Es incomprensible socialmente que una mujer que acaba de dar a luz un bebé, que es la cosa más bonita y tierna que hay, no esté feliz. Nadie entiende que llores o que tengas un miedo atroz. Frases como ‘deberías alegrarte’ o ‘estáte bien’ son bienintencionadas y no tienen maldad, pero hacen daño.

"Hicimos un estudio para ver qué recursos había disponible para cuidar de la salud mental perinatal en España y lo llamamos ‘el mapa del desierto’"

-La depresión no es estar agotada tras el parto, es mucho más. Los problemas reales empezaron a ser reconocidos en los años 70 y 80. ¿Cómo ayudó el feminismo?

-Es imposible hablar de salud mental de las madres sin tener en cuenta la perspectiva de género. Todos los movimientos feministas de los años 60, 70 y 80, e incluso antes, contribuyeron a entender la salud de las madres, incluida la mental, como un problema real. La labor del feminismo ha sido crucial para ver que no era una cuestión para ingresar a las recién paridas en cualquier centro o ser calificada de mala madre.

-En su libro recuerda que Clara Campoamor no solo defendió el derecho del voto femenino sino también pidió el reconocimiento a la maternidad como función social.

-Ahora hablamos de conciliación, derechos de las madres y ayudas a la crianza, pero esto viene de muy atrás, efectivamente. Me fascina Campoamor, qué discursos más maravillosos daba. Mejorar las condiciones de las madres al final es mejorar las condiciones de la sociedad. Unas mujeres más arropadas y con más recursos están más disponibles y están mejor a nivel físico y mental para poder acompañar a sus hijos.

-En los años 80 se estableció la ‘escala de Edimburgo’ para identificar la depresión posparto. Pero sigue siendo un diagnóstico muy difícil. ¿Por qué?

-Hay tres problemas. Uno de ellos es la escasa formación de los profesionales en los estudios de Medicina y Psicología. También cuenta nuestro propio estigma, que hace que no nos atrevamos a decir nada. Y, por supuesto, la falta de recursos y de unidades especializadas. La salud mental tiene estigma de por sí y cuesta mucho asumirlo y comunicarlo. Con la maternidad, tienes un extra porque se supone que es un momento de máxima felicidad. ¿Cómo vas a confesar que estás mal si eres madre? En el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal hicimos hace tiempo un estudio para ver qué recursos había disponible para cuidar de la salud mental perinatal en España y lo llamamos ‘el mapa del desierto’. Las pocas unidades que hay son proyectos muy personalistas levantaos por profesionales motivados. Qué triste porque es una etapa fundamental para el bebé y la madre.

"La depresión posparto necesita siempre ayuda profesional y mucha escucha y entendimiento"

-Libros como el suyo o el de Mar García Puig, que creyó enloquecer tras el nacimiento de sus hijos y lo contó en 'La historia de los vertebrados', pueden ayudar. Pero, ¿qué le diría a una mujer que está atravesando esa situación?

-Qué difícil dirigirme a alguien que no ve luz, está metida en la oscuridad total y no es capaz de decir nada en su entorno y tampoco se atreve a pedir ayuda médica por temor a que se le califique de mala madre. Le diría que todo pasa, pero que necesita ayuda, apoyo y compañía. Necesita refugiarse en su familia y amistades y ayuda profesional.

-¿La depresión posparto necesita siempre ayuda profesional?

-Sí, y mucha escucha y mucho entendimiento. Cuando te rompes una pierna, todo el mundo sabe lo que necesitas: operación, escayola y reposo. Pero los problemas de salud mental no se ven. La llamada depresión sonriente se refiere a mujeres que están sumidas en la oscuridad pero, aparentemente, siguen funcionando y siguen siendo productivas. El mal va por dentro. Hace falta visibilizar la depresión posparto, que es grave y que va más allá de estar triste, cansada o enfadada. Tiene tratamiento relativamente sencillo, pero hay que detectarla y hacer cribados. Si no, el sufrimiento de la madre y el bebé puede convertirse en un problema más grave

-¿Existe medicación?

-Sí, la zuranolona. La Agencia Europea del Medicamento lo aprobó en 2025. Es una buena noticia porque es una medicación específica para la depresión posparto. Pero, como reivindica Lluïsa García Esteve, la primera persona que levantó una unidad de salud mental perinatal [Hospital Clínic de Barcelona], no solo se necesita tratamiento farmacológico sino otras intervenciones tanto psicológicas como multidisciplinares. No podemos dejar toda la responsabilidad en manos de una pastilla porque la depresión posparto es una realidad muy compleja y hay que analizar todo el contexto de la mujer.