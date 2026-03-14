Rescatan ilesa a una persona atrapada bajo un puente en El Masnou al crecer la riera

Los Bomberos de la Generalitat han rescatado este sábado a una persona que había quedado atrapada bajo un puente en El Masnou (Barcelona) por la crecida de una riera.

Según han informado los bomberos, el rescate se ha producido sobre las 11:10 horas de esta mañana bajo un puente de la riera de Alella que atraviesa la localidad.

Dos dotaciones de los bomberos han logrado acceder a la persona, que se había quedado atrapada bajo el puente al verse sorprendida por el crecimiento del caudal del agua.

Alerta naranja

Este sábado Catalunya ha activado la alerta naranja con riesgo importante por diversas inclemencias del tiempo: por nevadas en el valle de Arán (Lleida), ante la previsión de espesores de más de 20 centímetros en 24 horas por encima de 1.200 metros. La cota podrá bajar hasta 600 metros. Asimismo está en naranja por olas de 9 a 11 metros de altura en el Ampurdán (Girona), y por rachas de viento, de hasta 100 kilómetros por hora, en el Pirineo de Girona, que mañana se recrudecerán con intensidades aún mayores.

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De hecho, las rachas podrán alcanzar hasta 140 kilómetros por hora mañana en esta región catalana, con lo que se activará la alerta roja por peligro extraordinario, desde la mañana hasta primeras horas de la tarde, con probable reducción de visibilidad por ventisca en cotas altas.