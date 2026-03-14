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Castilla y León

Dos pueblos de Soria confinados por el incendio de un camión con mercancías peligrosas

La colisión se ha producido sobre las 00.14 horas de este sábado en el kilómetro 172 de la A-2, sentido Madrid

Imagen de archivo de un camión de bomberos en un incendio en Burgos.

Imagen de archivo de un camión de bomberos en un incendio en Burgos. / Santi Otero

Europa Press

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Soria
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El incendio de un camión de mercancías líquidas peligrosas ha obligado a confinar de manera preventiva los pueblos de Montuenga y Aguilar de Montuenga (Soria). El suceso ha ocurrido en la A-2 a la altura de Arcos de Jalón después de colisionar con un turismo, un accidente que ha dejado dos personas heridas, grave el conductor del turismo y leve el del camión.

La colisión se ha producido sobre las 00.14 horas de este sábado en el kilómetro 172 de la A-2, sentido Madrid, y ha dejado una gran columna de humo al arder la caja del tráiler que transportaba mercancía peligrosa variada (clases 3, 5, 8 y 9), lo que ha generado una importante columna de humo y llamas en su área adyacente, según ha informado la Diputación.

Por ello, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria ha declarado a las 3.19 horas situación 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas, de manera que se ha cortado la carretera en ambos sentidos y se han confinado los mencionados pueblos. Al lugar, se han trasladado Bomberos de la Diputación Provincial de Soria del parque de Almazán, Guardia Civil y el servicio de mantenimiento de carreteras, quienes han estado trabajando hasta las 6.30 horas.

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Las tareas de las dotaciones de bomberos han consistido en la delimitación de un perímetro de seguridad de 200 metros a la redonda, monitorización de la columna de humo generada por posible afectación a la población y, finalmente, extinción del fuego del camión, que ardía en su totalidad. Tras varias horas, se ha logrado controlar y extinguir el incendio.

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