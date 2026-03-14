El Observatori y Collboni condenan "enérgicamente" tuits homófobos contra el comisionado LGTBI, Javi Rodríguez

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el Observatori contra la LGTBIfobia han condenado el acoso homófobo que desde hace tiempo sufre en las redes sociales el comisionado LGTBI del consistorio, Javi Rodríguez.

"Desde el Observartori tenemos constancia de tuits gaifóbicos continuados contra el comisionado LGTBI de Varcelona, mayoritariamente discursos procedentes de simpatizantes de la extrema derecha catalana", ha denunciado la entidad en sus redes sociales. "El odio y la homofobia no tienen cabida en la libertad de expresión ni en la discrepancia política. Condenamos los hechos y trasladamos nuestro apoyo".

El mensaje del Observatori ha sido retuiteado por el alcalde Collboni, que también ha condenado "enérgicamente" los ataques. "El odio no es una opinión, es un ataque a la dignidad", ha recalcado el edil, quien ha dejado claro que no permitirá que las redes sociales se conviertan en un "espacio de impunidad para la intolerancia". "Barcelona es y será siempre un espacio de libertad y derechos, donde la homofobia no tiene cabida".

El propio Rodríguez ha agradecido el apoyo recibido por parte del Observatori. "A lo largo de estos días he sufrido un ataque coordinado por los 'trolls' de Aliança Catalana. El motivo: haber destacado en una rueda de preesa la mejora de indicadores en la juventud de la ciudad", ha dicho Rodríguez en un escrito. "Fruto de ello, he sido diana de ataques personales, en muchas ocasiones llenos de mentiras. Muchos de ellos, motivados por el hecho de ser joven y gay", prosigue.

Rodríguez asegura aceptar "cualquier discrepancia política", pero no piensa tolerar "ataques LGTBI-fóbicos furibundos" por su condición. "He formulado la denuncia correspondiente y llegaré a donde haya que llegar", avisa. "La estrategia de deshumanizar al rival debe tener límites", concluye.

Los tuits homófobos

Los tuits contra Javi Rodríguez son altamente denigrantes y violentos, de tono —además de homófobo— machista. En ellos afirman que el comisionado "presta servicios sexuales a la élite socialista" y que ha conseguido su puesto de trabajo por "méritos sexuales". También le llaman "puta", ironizan con encontrárselo por 'apps' sociales gais y especulan con una posible relación entre él y el alcalde Collboni.