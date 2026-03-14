Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años de edad

El filósofo alemán Jürgen Habermas ha fallecido este sábado a los 96 años de edad en la ciudad de Starnberg, según ha informado su editorial, Suhrkamp, en un comunicado, en el que alude como fuente a los familiares del también sociólogo.

El prestigioso semanario alemán 'Der Spiegel' define a Habermas como "uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo". Inició su carrera en los años 50 en la localidad de Fráncfort del Meno, en el Instituto de Investigación Social bajo la dirección de Theodor W. Adorno. En 1961 se doctoró en Marburgo con la obra 'La transformación estructural de la esfera pública'.

Universidad de Fráncfort

Tras pasar algunos años en la Universidad de Heidelberg, en 1964 ocupó la cátedra de filosofía y sociología de Max Horkheimer en la Universidad de Fráncfort. Su conferencia inaugural se convirtió en el libro "El conocimiento y los intereses humanos" (1968).

Noticias relacionadas

En 1971, se trasladó a Starnberg, cerca de Múnich, donde dirigió el Instituto Max Planck para el Estudio de las Condiciones de Vida en el Mundo Científico-Técnico hasta 1981. En su último año, publicó su obra principal, "Teoría de la Acción Comunicativa". En 1983, regresó a Fráncfort, donde volvió a ser profesor de filosofía hasta su ubilación en 1994.