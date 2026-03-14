Vuelve la estafa del asfalto en las comarcas de Girona: dos detenidos y cinco investigados

Los estafadores del asfalto han vuelto a actuar en las comarcas gerundenses. Los Mossos d’Esquadra han detenido a dos hombres e investigan a cinco personas más por esta práctica delictiva que reaparece de manera intermitente en la demarcación de Girona. En este caso, la actuación policial se ha llevado a cabo en Lloret de Mar y a raíz de un caso ya consumado.

La llamada estafa del asfalto tiene como objetivo engañar tanto a particulares como a empresas. El método es siempre similar. Los supuestos operarios se presentan ante la víctima y le explican que les han sobrado restos de asfalto de una obra anterior. Con esta excusa, ofrecen asfaltar accesos, caminos o entradas de fincas por un precio aparentemente muy bajo y por debajo del mercado.

El engaño puede terminar ya en el momento del primer pago, cuando la víctima abona dinero por adelantado y los falsos trabajadores desaparecen sin hacer ningún trabajo. Pero lo más habitual es que comiencen los trabajos, dejen la obra a medias y, a partir de ahí, exijan más dinero del pactado inicialmente. Es en este punto cuando empiezan las presiones, las coacciones y, en algunos casos, directamente la extorsión.

Según han detectado los investigadores, algunas víctimas acaban pagando cantidades elevadas por la presión que reciben. Además, los trabajos que ejecutan los delincuentes suelen ser de muy baja calidad y con un resultado final chapucero.

Coacción a la víctima

En el caso de Lloret de Mar, tal como avanzó El Caso y ha confirmado Diari de Girona, la víctima alertó a los Mossos d’Esquadra el día 4 de marzo después de que los supuestos trabajadores lo coaccionaran y lo amenazaran para que les pagara más dinero del que habían acordado inicialmente.

Según la denuncia, los hombres le asfaltaron un tramo de la entrada de una finca por un importe concreto, pero después continuaron asfaltando más superficie y le reclamaron una cantidad muy superior.

A raíz del aviso, los agentes detuvieron a los dos presuntos cabecillas de la banda, ambos de nacionalidad irlandesa. Durante el registro les localizaron más de 6.000 euros en efectivo, una cantidad que hace sospechar a los investigadores que podrían haber consumado otros hechos similares. Por este motivo, la policía investiga si hay más víctimas relacionadas con esta trama. Ninguno de los dos arrestados tenía antecedentes policiales.

Además de los dos detenidos, también hay cinco investigados, que serían los trabajadores que se encontraban en la zona y que habrían participado en la obra.

No es la primera vez que esta práctica reaparece en las comarcas gerundenses: los Mossos ya detectaron un rebrote de la estafa del asfalto en junio de 2024, con cuatro tentativas en el Gironès y en el Baix Empordà, después de los numerosos casos registrados entre 2016 y 2020.

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Ante cualquier sospecha, los Mossos d’Esquadra aconsejan pedir presupuesto por escrito, exigir la documentación de la empresa y, si persisten las dudas o hay presiones, avisar inmediatamente al 112.