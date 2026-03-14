Desahucian a Siusplau, el icónico aficionado del Girona: "No se quedará en la calle"

Effrah Kingsford, el emblemático aficionado del Girona conocido como Siusplau, fue desahuciado este viernes por la mañana de la vivienda en la que residía hasta ahora en Salt. En octubre de 2024 se le venció el contrato de alquiler del piso de Salt en el que vivía con su familia (su mujer y tres menores) y la propietaria no quiso renovárselo. Durante todo este tiempo, en el que se ha divorciado, ha conseguido pagar las arras para comprar un piso en Salt. El problema es que, por ahora, todavía no puede entrar a vivir en ese inmueble, por lo que no tiene dónde pasar las noches.

La Penya Gironina, de la que Kingsford forma parte, le ha ayudado en todo este proceso. Incluso iniciaron una recogida de dinero para poder pagar la entrada de una vivienda. Este viernes, diferentes miembros de la peña se han presentado ante el bloque donde vivía Kingsford e han intentado evitar el desahucio. El tesorero de la peña, Blai Gràcia, ha explicado que eran entre quince o veinte personas que han intentado frenar el desahucio, pero que cuando a las nueve ha llegado la secretaria judicial, el representante de la inmobiliaria, el cerrajero y más de una decena de agentes de los Mossos d'Esquadra no han podido hacer nada.

Siusplau, emblemático aficionado del Girona, ha sido desahuciado este viernes / Aniol Resclosa

En un primer momento, Kingsford ha subido al piso con su exmujer, que ha ido para "apoyarle". Estaba "muy nervioso", ha detallado Gràcia, que ha añadido que "le cuesta entender las cosas" y, por eso, también han pedido subir. A fuerza de "presionar", lo han conseguido un par de personas. Cuando han llegado al piso Kingsford estaba "llorando" y el cerrajero ya cambiaba la cerradura de la puerta.

"No sabemos muy bien qué pasará"

"No sabemos muy bien qué pasará", ha declarado Gràcia, pero está convencido de que "no se quedará en la calle". Este jueves Kingsford "firmó las arras" de su nuevo hogar, pero todavía falta hacer la tasación, en unos procesos que "siempre suelen alargarse". "Intentaremos que vaya rápido", ha dicho Gràcia, que ha asegurado que "ya tiene concedida la hipoteca".

Mientras tanto, "de aquí hasta el lunes se quedará en casa de alguien de la peña o buscaremos una pensión", ha asegurado Gràcia. La idea es que, a partir de la semana que viene, empiecen a "planificar" cómo gestionar estas semanas antes de entrar en el nuevo hogar. Eso sí, le han recomendado que este sábado no vaya a Montilivi, con su mítico bombo, a animar al Girona, en el partido contra el Athletic Club.

En paralelo, un compañero de trabajo "se ha quedado con las dos hijas mayores el tiempo que sea necesario", ha remarcado Gràcia, mientras que el hijo pequeño "se quedará con la madre", que desde que se separaron vive con una amiga. Todo ello, para que "los menores estén en condiciones" e "impedir que Servicios Sociales pueda intervenir". Eso no evitará, sin embargo, que Kingsford pueda ver a sus hijos.

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En los dos últimos días algunos miembros de la Penya Gironina se han hartado de ayudar a Kingsford sacando todo lo que tenía en el piso. La empresa para la que trabaja en Fornells de la Selva "se ha portado muy bien" y le ha "habilitado un almacén" donde llevar las cosas (lavadora o nevera) hasta que pueda ir al nuevo piso. Otros elementos los tiene en un trastero del inmueble en el que vivía hasta ahora, ya que la propietaria lo ha permitido como "caso excepcional".