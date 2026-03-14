Cientos de personas se han concentrado este sábado por la mañana en Barcelona para reclamar menos ratios y menos precariedad en la etapa de los 0 a los 3 años. La manifestación, organizada por la Plataforma 0-3, tiene como objetivo hacerse "escuchar" y dejar de ser la franja "olvidada". Al grito de 'Somos educación, no som guardería', los concentrados se han reunido en la plaza de Correos y, cuando faltaban pocos minutos para las once de la mañana, han enfilado en dirección al Parlament, donde está previsto que termine. El portavoz de la Plataforma, Joan Cela, afirma que las escuelas infantiles tienen las ratios más altas de Europa y reclaman poner "al niño en el centro". "Queremos ser como el segundo ciclo de educación infantil, queremos tener los mismos derechos", reivindica Cela.

Acabar con la precarización, bajar ratios y mejorar la etapa que va de los 0 a los 3 años. Con este objetivo, cientos de personas se han concentrado, pese a la lluvia, en Barcelona este sábado por la mañana. La manifestación, promovida por la Plataforma 0-3, tiene como lema 'Pel cicle de 0 a 3 anys: 0 excuses, 3 raons: justícia, equitat i futur' ('Por el ciclo de 0 a 3 años: 0 excusas, 3 razones: justicia, equidad y futuro'), pero en la marcha se han podido ver carteles diversos como 'Si en la escuela faltan manos, lo sufrimos pequeños y mayores'; 'Políticas de infancia con criterios pedagógicos'; 'Menos ratios, más abrazos' o 'Luchamos por el 0-3'. También gritos con reivindicaciones diversas como 'Somos educación, no somos guardería'.

Cientos de personas se concentran en Barcelona para reclamar menos ratios y mejoras de 0 a 3 años: “No somos guardería” / ACN

El portavoz de la plataforma, Joan Cela, ha criticado que durante años esta etapa ha estado "olvidada" y "relegada" y reclama al Departament d'Educació que se siente a hablar de ello. En este sentido, afirma que son el primer ciclo de educación infantil y que quieren tener los mismos "derechos" que los del segundo. "Tenemos una situación muy complicada, con cinco modelos diferentes, con empresas privadas y ayuntamientos", remarca Cela.

Con todo, afirma que ha venido gente de todas partes y que se han unido en una manifestación que no tiene precedentes. "Hace falta una mejora de la calidad laboral, la bajada de ratios y crear una mesa del 0 al 3 para que se empiece a hablar de todo esto", añade.

Entre los manifestantes había varias educadoras como Núria Jofre, de la escuela infantil La Torreta de La Roca del Vallès. Jofre cree que hacen falta cambios para garantizar el "bienestar" de los niños. "No están pensando en ellos, ni en la pareja educativa, van subiendo las ratios...", afirma. "Es como una etapa olvidada en la que los niños no existen, cuando es una etapa muy importante, el comienzo de todo y donde creemos que deberíamos tener más voz en toda la educación", añade.

"No llegamos"

En el mismo sentido, Sandra Izquierdo, de la escuela infantil La Cigonya de Santa Coloma de Gramenet, dice que están "hartas" de que no se las escuche. "Dicen que es una guardería y ya estamos un poco hartas. No guardamos, educamos", asegura. "No llegamos a todos. Se pide una educación individual, personalizada; lo nuestro es vocación, nos gusta nuestro trabajo, pero no llegamos", añade.

Desde la escuela infantil Els Pops de Lloret de Mar, Imma reclama "dignificar" esta etapa. "El Ayuntamiento nos pone los recursos y es quien nos paga los sueldos, pero al final el Departament es quien nos exige hasta dónde tenemos que llegar", insiste. "No puede ser que tengamos que acompañar a 8 bebés que pueden entrar en solo cuatro meses con una sola educadora y un apoyo", critica. "No llegas", concluye.

La manifestación ha enfilado hacia el Parlament, donde está previsto que termine, cuando faltaban pocos minutos para las once de la mañana.

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La Plataforma 0-3 de Catalunya está formada por más de una veintena de asociaciones, entidades, colectivos y sindicatos.