Christian Curiel, terapeuta experto en adicciones: "La recaída no es automática, se va creando hasta que llega"

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Adicciones / Pixabay.

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Christian Curiel asegura ser adicto y llevar en recuperación desde 2005. Esa experiencia, que llegó a ser una dura carga, le permite ser ahora terapeuta especialista en adicciones con su propia clínica. En el pódcast "La Fórmula", explica que entiende las adicciones "como una enfermedad crónica" y reflexiona sobre la importancia de pedir ayuda, trabajar la gestión emocional y sostener la sobriedad día a día.

El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por la población en España, según la Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES 2024). Además, la edad de inicio de consumo se sitúa en 13,9 años (en hombres y mujeres) y el 73,6% de jóvenes de 14 a 18 años lo habían consumido en el último año (71,2% en hombres y 76,1% en mujeres).

Ingresos psiquiátricos por cannabis

"La mayoría de ingresos psiquiátricos en Catalunya de los 16 a los 22 años es por culpa de la ingesta de sustancias ilegales, en gran mayoría por el cannabis", explica Curiel, que destaca la edad prematura con la que los jóvenes empiezan a consumir drogas.

Falsa sensación de seguridad

Las consecuencias de engancharse a una sustancia psicoactiva, cuenta el terapeuta, es que "tienes que estar en recuperación permanente", "el adicto es adicto para toda la vida". "Si yo considero que estoy recuperado quizá tenga una falsa seguridad en mí", cuenta Curiel.

Esta falsa sensación de seguridad puede hacer que un adicto se vaya exponiendo a situaciones que pueden acabar facilitando la recaída. "Si me voy a exponiendo, faltándome el respeto, me meto en un ambiente nocturno, me empiezo a frecuentar con personas que no tocan... ese recuperado va a ir pasando a entrar en un proceso de recaída que no es automática, se va creando hasta que llega", sentencia.

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Curiel asegura que, si volviera a consumir ahora, directamente se moriría. Remarca la necesidad de no olvidar "las sensaciones de asco y de sentirnos malas personas" que experimentan los adictos. Eso hace que le tire para atrás el volver a consumir, "porque no quiero volver a eso jamás en la vida".

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