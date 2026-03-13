Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en IránEstrecho de OrmuzRodaliesAeropuerto BarcelonaTorrenteFrancisca CadenasEmbalsesSara TorresElecciones BarçaEmily Rath
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 13 de marzo de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 10 de marzo de 2026.

Sorteo Euromillones del martes 10 de marzo de 2026.

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 13 de marzo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 26, 17, 48, 41 y 13 y las estrellas 10 y 4.

El código del Millón ha sido el ZMF05894.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Científicos desarrollan inyecciones de nanopartículas para enseñar al sistema inmune a 'buscar y destruir' células enfermas
  2. Berga cerrará las salidas hacia la C-16 en dirección a la Cerdanya los viernes por la tarde
  3. Ir de Barcelona a Sitges en coche por la C-32 ya puede salir más caro que un vuelo de ida y vuelta a Mallorca
  4. Al menos seis meses de lista de espera para diagnosticar trastornos de aprendizaje en Catalunya
  5. Investigadores españoles identifican una huella inmunitaria en sangre que predice la respuesta a la quimio-inmunoterapia en cáncer de pulmón
  6. Los 100 mejores colegios de España según la lista Forbes 2026: ni uno público
  7. Astrónomos detectan una señal láser procedente de una galaxia a 8.000 millones de años luz
  8. El servicio de Rodalies seguirá siendo gratis hasta finales de marzo

Detenido un hombre tras secuestrar a un taxista en Madrid

Prisión para el acusado de matar a tres mujeres en un incendio en Miranda de Ebro

Prisión para el acusado de matar a tres mujeres en un incendio en Miranda de Ebro

Un pueblo de Burgos alquila su bar por solo 10 euros al mes para dinamizar la vida social

Un pueblo de Burgos alquila su bar por solo 10 euros al mes para dinamizar la vida social

Sorteo Bonoloto del viernes 13 de marzo de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 13 de marzo de 2026

Paco Lobatón: "Si se hubieran aplicado las primeras horas clave en la desaparición de Francisca Cadenas, se habría evitado nueve años de sufrimiento"

Paco Lobatón: "Si se hubieran aplicado las primeras horas clave en la desaparición de Francisca Cadenas, se habría evitado nueve años de sufrimiento"

"La noticia fue un alivio, pero ahora empieza el duelo": la familia de Francisca Cadenas habla tras la confesión del crimen

"La noticia fue un alivio, pero ahora empieza el duelo": la familia de Francisca Cadenas habla tras la confesión del crimen

Un estudio revela una mayor mortalidad por ictus en pacientes con trastornos mentales en España

Un estudio revela una mayor mortalidad por ictus en pacientes con trastornos mentales en España