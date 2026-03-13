Estos son los servicios mínimos de la huelga de profesores en Catalunya: un docente por cada tres aulas

La Generalitat de Catalunya ha decretado los servicios mínimos para la huelga educativa convocada del 16 al 20 de marzo, que establecen, entre otras medidas, un docente por cada tres aulas en las etapas de infantil, primaria y ESO.

Durante las jornadas de paro también tendrá que estar presente en cada centro educativo al menos un miembro del equipo directivo, según indica el edicto publicado este viernes por el Departament de Treball.

En los centros de educación especial deberá trabajar el 50% de las plantillas, mientras que en las guarderías se ha establecido un mínimo del 33% del personal. Además, los servicios mínimos prevén que se mantenga la mitad del personal de comedor, cocina, acogida, extraescolares y atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

En el complejo educativo de Tarragona, habrá el 50% del personal de comedor y cocina, una persona de mantenimiento por turno y se mantiene el servicio habitual de enfermería, vigilancia y turno de noche de los tutores.

El documento añade que, una vez escuchado el comité de huelga, la dirección de los centros deberá determinar el personal necesario para garantizar estos servicios mínimos.

La huelga está convocada entre el lunes y el viernes de la próxima semana y se desarrollará por territorios durante los cuatro primeros días, mientras que el viernes está prevista una jornada de paro en toda Catalunya. El calendario es:

16 de març: Baix Llobregat, Barcelonès y Barcelona.

17 de març: Penedès, Tarragona y Terres de l'Ebre.

18 de març: Catalunya Central, Alt Pirineu, Aran y Lleida.

19 de març: Girona, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental.

20 de març: Toda Catalunya.

Según ha indicado la Generalitat, la convocatoria afecta al personal funcionario y laboral docente, al personal laboral de los centros educativos públicos y concertados y al personal de ocio educativo que presta servicios en las escuelas.