Sebastià d'Arbó: "Cuando mi abuela se estaba muriendo se me apareció para despedirse de mí. Esto pasa entre personas que se quieren"

Periodista, director de cinema, escritor y psicólogo, Sebastià d'Arbó (Tortosa, 1947) empezó a hacer programas de televisión y de radio, y también a publicar revistas sobre temas esotéricos y de misterio en los años 60, cuando nadie lo hacía en España. Fue, como él mismo se describe, "un pionero".

La pasión por el mundo oculto lo llevó a trabajar durante diez años como guía de misterios y esoterismo en Egipto. Además, su interés por la antropología cultural lo llevó a vivir en África, en Guinea, Gabón, Nigeria y el Congo. D'Arbó reconoce que son países que cuidan más la parte espiritual. A finales de los años 60 incluso vivió la época del canibalismo que, explica, tenía “la parte esotérica, la parte mágica de la antropofagia”.

Este viernes 13 de marzo, a las ocho de la tarde en la Sala La Cate, Sebastià d'Arbó abrirá el festival Ceba Negra de Figueres con una charla sobre uno de sus casos estrella, el de la Vampira de Barcelona. Después se proyectará la película.

¿Qué le atrajo de los fenómenos esotéricos y paranormales?

Tengo 78 años y nací en 1947 en Tortosa. Tenía un abuelo que era zahorí. Él buscaba agua y vetas de minerales, ya fuera plata o incluso oro. También trabajaba para empresas mineras. Aquello para mí era muy misterioso. Me preguntaba cómo lo hacía para saber qué había bajo la tierra. Y eso fue lo que me motivó a interesarme por el misterio.

Usted le preguntó alguna vez cómo lo hacía esto, ¿cuál era su secreto?

Me decía que cuando fuera mayor me lo diría, pero no podía contármelo bien, yo no lo entendía porque era muy pequeño y lo conocí poco. Mi abuela era también curandera de Gràcia, como si fuera una osteópata moderna. Si caías y te dislocabas un hueso, ella te lo ponía en su sitio. Todo esto, para mí, era muy misterioso. Pero después, entre los años 50 y 60, me fui a vivir a Suiza, a Ginebra y allí, con los Alpes, cerca del Monte Blanco, escuchaba las leyendas de hombres lobos, vampiros, brujas... Todo eso fue un caldo de cultivo para que me dedicara al misterio.

De Suiza regresó a España

A principios de los años 60 me dediqué a estudiar, pero yo ya tenía conocimientos de hipnosis, parapsicología y psicología, que estudié para entender mejor la hipnosis, no para dedicarme a ser terapeuta.

Cuando decidió estudiar, ¿percibió cierta reticencia en su entorno?

No, porque era bastante libre y me fue muy bien. A principios de los años 60, en España - Catalunya incluida - era un desierto cultural. Franco lo había prohibido todo; la gente ni siquiera sabía lo que era el tarot, no conocía nada. Así que empecé y fui el primero en hacerlo. Creé una escuela de parapsicología e hipnosis junto con el profesor Fassman (Josep Mir i Rocafort), que en realidad era mi profesor, además de los conocimientos que yo traía de Francia. También hice el primer programa de radio en la Cadena SER, que se llamaba 'La otra dimensión'. Gané el primer 'Premio Ondas'; tengo tres, y creo que me los dieron precisamente por estos temas extraños que nunca se habían tratado en España, yo diría que por la innovación.

¿Unió su interés por los fenómenos paranormales con el mundo de la prensa, quizá con la voluntad de divulgar?

Eso vino en paralelo porque fui uno de los pioneros de la televisión española en los Estudios Miramar de Barcelona. Yo ya estaba dentro de los medios de comunicación y trabajaba en Televisión Española porque también venía del cine, hacía películas. Tengo muchas facetas. De hecho, todavía hago cine y la última la he estrenado en Sitges: 'Tras las huellas de un gigante'. El gigante es Ray Harryhausen, que hacía monstruos como King Kong, dinosaurios… Era el maestro de los efectos especiales. En los años 50 vino a España y rodó siete películas aquí: en S’Agaró, en el puerto de Barcelona, en La Pedriza de Madrid, en los desiertos de Almería y en La Laguna (Canarias). Esta es una película de arqueología cinematográfica. Hemos ido a buscar a los técnicos españoles que trabajaron con él, los que aún viven: ayudantes, decoradores... y explican cómo hicieron cada película.

Incluso, la que rodaron en el puerto de Barcelona, que era 'Simbad i la princesa' en la calavera que había en el puerto de Barcelona, que nosotros hemos encontrado hundida bajo el mar frente a Calella de la Costa, en el Maresme, a 52 o 53 metros. Ahora la corriente se la está llevando a Blanes, está subiendo. Y la calavera está ahora llena de coral y de peces.

Diría que todo lo que ha hecho y hace tiene que ver con el mundo del misterio.

Con el esoterismo, el misterio, lo fantástico. Además de estar en la Cadena SER, hice el primer programa en Televisión Española, 'Catalunya Oculta', muchos años antes de hacer 'Catalunya Misteriosa', que es el que todo el mundo conoce. Era en blanco y negro y en formato cuatro tercios; en aquella época la televisión era así.

Usted abrió camino.

Soy pionero; por eso una de mis películas se llama así, El pionero (2020).

Abrir camino también implicaba una responsabilidad y hacerlo de manera seria.

Claro que sí. Además, también hice la primera revista de misterios del país, Karma 7 (siete por los siete días de la semana). También hice las dos primeras enciclopedias de ciencias ocultas que hay en España, la de Planeta y la de Salvat. Dirigí las colecciones Otros mundos y he escrito muchos libros.

Y mucha televisión: España Mágica y Cataluña Misteriosa en Televisión Española, Los límites de la realidad en Antena 3. En Catalunya Ràdio hacía Catalunya Mágica; en RAC1 estuve diecisiete años haciendo Misterios con Sebastià D'Arbó, que después también hice en 8TV y que todavía hago en La Xarxa los viernes, sábados y domingos, aunque ahora ya quiero dejarlo porque ya soy muy mayor.

Para hacer todo esto, necesitó un trabajo previo importante.

Muchísimo, estudiar mucho. Yo traía libros de Francia y Suiza, donde estos temas estaban autorizados y no perseguidos, donde no había un dictador.

¿Cómo consiguió sacarlo adelante en los años 60?

Al principio estaba prohibido, pero como trabajaba en Televisión Española y ya me conocían, confiaron un poco en mí. Pensaron que yo no sería ningún terrorista, que hablaría de cosas extrañas: brujería, telepatía, los cátaros, los templarios, la Rosacruz, la alquimia… Además, también les interesaba que hubiera alguien que lo contara.

Son disciplinas muy diversas, pero ¿alguna le ha atrapado más que otras?

La parapsicología. Yo estudié psicología después de aprender hipnosis. Lo hice para estudiar los fenómenos del subconsciente, como son la telepatía, la clarividencia, la premonición, psicoquinesis, por entender por qué se producían, que no lo produce ningún espíritu, sino que lo hace la mente.

Estudiando todo esto, quizás se ha encontrado con casos que eran falsos.

Muchos, muchos. Hay pocos auténticos, pero algunos lo son.

De éstos, ¿alguno le ha sorprendido mucho?

Las apariciones son bastante impactantes. A mí, por ejemplo, se me apareció mi abuela.

¿Se le apareció como una presencia?

Sí, como una presencia. En el momento en que se moría se presentó a despedirse y yo no lo sabía. Me encontraba a más de cien kilómetros de Barcelona. La abuela era sorda y ciega y la estaban cuidando unas monjas en Tortosa. Y se me apareció para despedirse de mí.

¿Se comunicó de alguna manera con usted?

Yo, en ese momento, estaba en la cama y me despierta. Miro por el balcón y veo a mi abuela, hostia, y que se venía a despedir. Caí impresionado en el sofá de casa, no podía creérmelo. Y en ese momento me llaman por teléfono. Eran las monjas para decirme que la abuela acababa de morir y que en los últimos minutos de su vida quería ver a su nieto, que era yo, que quería despedirse de mí. Y yo, la vi.

¿Cuándo ocurrió esto?

Ella murió en 1976 y es curioso porque le estaban cuidando unas monjas, no estaba en un centro geriátrico.

¿Le había ocurrido algo parecido antes?

Yo había estudiado muchas apariciones como especialista, pero no había visto ninguna. Incluso estuve en la comisión de investigación de las apariciones de la Virgen de Lourdes, de la vidente. Pero que se me apareciera a mí, en primera persona, no.

¿Qué pensó en ese momento aquello? ¿Qué sintió?

Pensé que era una transferencia telepática de mi abuela. Esto es producto de la emotividad de la persona y se produce mucho entre familiares, entre seres que se aman.

Para mucha gente, todo esto son fantasías, ¿no?

Hasta que te pasan a ti (ríe). Este tema está muy estudiado con muchas personas.

Entre los cientos de casos que ha trabajado como periodista, hay uno muy especial, creo, del que hablará en el festival Ceba Negra.

Cierto, el de la Vampira de Barcelona, nombre que le puse yo, o la Vampira del Raval. Ella se llamaba Enriqueta Martí. Yo llegué a conocer a todo el entorno y a su última víctima, Teresita Guitart, que tenía siete u ocho años cuando fue atacada. Llegué a entrevistarla cuando ya tenía ochenta. También a la chismosa que la denunció a la policía y a gente de aquella época. Esto ocurrió en 1912.

¿Tenía todo esto muy presente, ella?

Claro, porque vio muertos y de todo. La mujer les sacaba la grasa a los niños y la sangre para después venderla.

Cuando usted la entrevistó, ¿la gente recordaba el caso?

Muy poco. A principios de siglo estaba esta mujer que secuestraba a niños, pero nadie los encontraba. Yo investigando vi que no los encontraban porque los mataba, hasta que Teresita se salvó, la que pidió auxilio y permitió descubrir a Enriqueta Martí. La gente tenía un miedo bestial.

¿Por qué la bautizó como La Vampira de Barcelona?

Por el tema de la sangre. Y ahora todo el mundo la conoce así. Se han hecho documentales, yo varios, y le he dedicado programas de 'Cuarto Milenio'.

¿Qué le interesó de este caso?

Que hubiese una vampira en el siglo XX quitándole la sangre a los niños, era muy morboso, y que trabajara por la burguesía catalana.

Esto no es demasiado esotérico ni paranormal.

No, sólo el tema del vampirismo. La gente que estaba enferma de tisis, con problemas pulmonares, necesitaban beber sangre y ella se la vendía, con la creencia de que la sangre es vida. Que es verdad, la sangre es el alma del cuerpo. Alma viene de animar, vivir. Esto ya lo dijo Platón.

Un poco morboso todo.

El ser humano es así. Y es supersticioso, si no ya no sería humano. Todos lo somos, no podemos evitarlo. Pero la superstición no es sólo creer o no creer en Dios o en un santito. La superstición está a todos los niveles sea levantarme con el pie izquierdo o ponerme unos zapatos de color concreto porque me trae buena suerte. No tiene una explicación científica. Ya lo dice la palabra superstición: superior al conocimiento. La propia moda se basa en la superstición y la gente lo cree.

Quizás ahora muchas supersticiones se han perdido.

Cuando la gente se pone una medalla del Sagrado Corazón en el cuello esto es superstición. Incluso la Virgen lo es. La Virgen no existe, la crearon en un concilio. Suponiendo que Jesús existe y que era Dios, pensaron que debía haber una madre y buscaron a una madre. Lo mismo que la paloma. Nunca ha existido el Espíritu Santo, pero la gente cree allí y algunos afirman haber visto aparecer la Virgen, la paloma o San Pedro.

¿Su trabajo sirve para ir rascando qué hay detrás de todo esto?

Sí, porque en el periodismo soy periodista de antropología cultural. Es decir, qué son leyendas, las tradiciones, los mayas, aztecas, egipcios, mampostería. Qué es el grado 33. Todo forma parte de la antropología.

¿Qué conecta todas estas culturas?

La fe, la fe hacia una cosa o hacia otra es lo que las conecta.

Lo que todos necesitamos al final.

Claro, sí, quizás tú también. Hay gente que tiene fe en la Moreneta y no pasa nada. Es un busto, pero es idolatría. Y digo la Moreneta como aquél que tiene fe en la Macarena o en la Virgen de Triana.

En uno de sus programas de misterios trató también la figura de Salvador Dalí.

Sí, yo le conocí mucho a Dalí. Lo entrevisté varias veces por Televisión Española y era muy esotérico. Yo, por ejemplo, le decía: "Maestro, ¿cómo se que lleva estos bigotes así mirando hacia arriba?. Y me decía, están conectados con Júpiter. Te dicen esto y no entiendes por qué lo dice, pero si eres esotérico sabes que Júpiter es el planeta benéfico de nuestro sistema solar. Pues él era esotérico, sabía astrología. De hecho, él, en París, las primeras pinturas las vendía en un bar llamado El zodiaco y allí conoció a su esposa, Gala, que era discípulo de Rasputín. Ella echaba el tarot y Dalí hizo uno que sale en una película de James Bond. Él seguía mucho al filósofo Paul Éduard, el primer marido de Gala, quien dijo: Hay otros mundos, pero están en éste. Voces, el círculo está cerrado, todos están conectados.

¿Hace poco le homenajearon a Roses?

Sí, y también me rendieron un homenaje la Academia del Cine Catalán y el Festival de Sitges por toda mi trayectoria. Yo soy un pionero porque a principios de los años 60 ya hacía películas. Y empecé no como productor o director sino desde abajo. Y ya he hecho once películas.

Usted no deja de ilusionarse, veo y de trabajar.

Yo no paro. Siempre estoy al día, soy un viejo periodista.