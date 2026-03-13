La red de Rodalies, más lenta que hace una década: la falta de mantenimiento triplica las limitaciones de velocidad desde 2017

Las limitaciones temporales de velocidad de Rodalies se han triplicado en nueve años. En 2017, había en el entramado ferroviario catalán 75 de estas restricciones, según reconoció Adif en su momento. Se trata de una década en la que el número de limitaciones ha ido aumentando paulatinamente, aunque el efecto del accidente de la R3 en Gelida, el 20 de enero pasado, es innegable, ya que abrió la puerta a una serie de revisiones y obras de mantenimiento, que todavía están en marcha, para acondicionar las vías y asegurar su seguridad. Según recoge Adif en la ampliación del Pla de Rodalies que se presentó precisamente este mes de enero, el primer día de 2026 había activas 133 limitaciones. Las últimas semanas se habían visto afectados hasta 225. Y esta próxima semana los maquinistas tendrán que aflojar la marcha de sus trenes en 209 puntos.

Mapa que muestra las Limitaciones Temporales de Velocidad en la red de Rodalies

El aumento repentino de las limitaciones guarda relación con las obras de emergencia que están ahora mismo en marcha a lo largo y ancho de la red ferroviaria catalana después del accidente de Gelida. En algunos de los puntos que ya se habían detectado antes del estallido de la crisis se han empezado a hacer trabajos que requieren que los trenes circulen más lentamente. Según los últimos datos que ha facilitado Adif, a 20 de febrero cerca de 400 operarios de la empresa pública seguían trabajando en obras de emergencia de la red de Rodalies y ya habían realizado auditorías técnicas en cerca de 700 puntos de las vías. Se prevé que el grueso de las limitaciones de velocidad acabé solucionándose para finales de abril.

El Estado ha invertido 110 millones de euros en obras en Rodalies desde el accidente de Gelida, cosa que evidencia, según el Govern, que el mantenimiento previo "no había sido el adecuado".

Estas actuaciones urgentes ya han supuesto un desembolso por parte del Estado de 110 millones de euros, según ha explicado la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que considera que esa inversión demuestra que el mantenimiento previo de la red de Rodalies "no había sido el adecuado". "Es una reflexión conjunta que Adif y el Ministerio de Transportes también hacen suya", defendió la titular de Territori.

Enquistados en el tiempo

Sea como fuere, y tal y como vienen denunciando usuarios, maquinistas y asociaciones de defensa del transporte público, muchas de estas limitaciones se enquistan en el tiempo. Basta con comparar los datos de 2017, que provienen de una respuesta a una pregunta que ERC hizo en el Senado ese año, con las 209 restricciones que esta semana que viene tendrán que aplicar los maquinistas en sus trayectos.

Con pequeñas variaciones –de no más de 200 metros– al menos 23 puntos de los que estaban activos hace nueve años siguen con afectaciones hoy en día. Entre estos tramos en los que, tras nueve años, todavía se producen incidencias, destaca el que hay entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell. Es, precisamente, el tramo en que el se produjo el fatídico accidente de Gelida hace ahora un mes y medio.

El tramo entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell, en el que se produjo el accidente, ya presentaba deficiencias en 2017

También se mantienen activas restricciones en puntos tan críticos como el túnel de Rubí, que cerrará a partir de este sábado durante cerca de siete semanas para acelerar la reparación de urgencia de 120 metros del túnel en los que se han detectado movimientos de tierra "no adecuados", en palabras del director de construcción de líneas de explotación Este de Adif, Àngel Contreras. Algo parecido pasa con al menos una restricción de velocidad en los túneles del Garraf, donde este lunes los trenes circularán por vía única para llevar a cabo tareas programadas de mantenimiento.

Las restricciones de 2017 siguen en puntos de la línea Lleida-Manresa, especialmente susceptible a episodios climáticos. Prueba de ello es el túnel entre Cervera y Calaf en el que, tras la reapertura de la línea, los maquinistas detectaron graves filtraciones de agua. En los últimos días, las lluvias también provocaron la caída de un árbol a la vía que obligó a cerrar varias horas el tráfico ferroviario. Si todo va según lo previsto, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) asumirá la explotación de la línea y de sus estaciones el próximo otoño.

"Esto muestra el problema estructural de mantenimiento que tenemos en la red ferroviaria", denuncia el presidente de la PTP, Adrià Ramírez

Otros puntos en los que las limitaciones temporales de velocidad son prácticamente idénticas en 2017 y en la actualidad son el tramo de la R15 entre Riba-Roja d'Ebre y Reus –que más de 50 días después del accidente de Gelida sigue completamente cerrado al tráfico ferroviario– o el tramo de la R3 entre Torelló y Ripoll, por el cual los trenes empezaron a circular el miércoles, hace apenas dos días. Ese mismo día de la reapertura, un desprendimiento obligó a cortar la circulación.

A la asociación Promoció del Transport Públic (PTP) "no le sorprendería" que en algunos de estos puntos afectados por limitaciones en 2017 ni siquiera se haya actuado desde entonces. "También podría ser que se hayan arreglado, pero que la actuación fuera de poca calidad y la restricción haya tenido que volver a aplicarse", apunta Adrià Ramírez, presidente de esta plataforma de usuarios. "Esto muestra, en cualquier caso, el problema estructural de mantenimiento que tenemos en la red ferroviaria, que afecta directamente a la fiabilidad del servicio", sentencia el presidente de la PTP.

Web de datos bloqueada

Las limitaciones temporales de velocidad han estado estos últimos días en el punto de mira. Los datos sobre estas restricciones no son públicos, sino que los envía Adif cada semana directamente a los maquinistas para que sepan donde aplicar las restricciones. Hace tiempo que tanto asociaciones como la PTP como plataformas de usuarios reclaman más transparencia y el acceso libre a la información, de ahí que Dignitat a les Vies abriera hace pocos días una web que recopilaba los datos y los mostraba en un mapa a nivel estatal.

"Si los usuarios hemos tenido que crear una web para conocer el estado real de la red ferroviaria, el problema no es la web, es la opacidad de Adif"

Sin embargo, Adif, alegando la "sensibilidad" de la información, solicitó bloquear la página web, que hoy en día sigue inaccesible. El conjunto de plataformas de usuarios puso el grito en el cielo. "Si los usuarios hemos tenido que crear una web para conocer el estado real de la red ferroviaria, el problema no es la web, es la opacidad de Adif", denunciaron en un comunicado conjunto.

"No solo el ministerio de Transportes y la Generalitat no han hecho nada estos años, sino que nos censuran y nadie parece escandalizarse", reflexiona la portavoz de Dignitat a les Vies, Anna Gómez. "Es lamentable que cuando alguien hace un trabajo de transparencia, la manera de reaccionar sea cerrarlo. Adif tiene que ser valiente y dejarnos auditar cuál es la situación", demanda el presidente de la PTP.