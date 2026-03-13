Rescatado un delfín de dos metros varado en una playa de Mataró

El cuerpo de Agents Rurals han rescatado este viernes a un delfín listado de unos dos metros de largo que ha aparecido varado en una playa de Mataró. El aviso lo dio una ciudadana por la mañana tras ver al animal nadando con problemas entre las rocas de la playa de Ponent, cercana al puerto.

La ciudadana llamó al 112 que alertaron a efectivos de los Agents Rurals, que custodiaron al animal hasta que llegó un equipo de la clínica y rescate de la Fundació Cram, especializada en fauna marina protegida.

El delfín varado era un macho adulto de unos dos metros de largo y aparentemente en buen estado, aunque cuando llegaron los equipos de intervención, ya había fallecido.

Rescate de un delfín en la playa Ponent de Mataró (Maresme). / crampress

El cuerpo fue retirado de la zona con la ayuda de la Policía Local y fue trasladado a la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), donde se le realizará la necropsia para determinar las causas de la muerte.

Desde el CRAM recuerdan que en caso de encontrar un animal salvaje marino en peligro, la actuación correcta pasa por avisar al 112 para activar el protocolo de emergencias. Los técnicos aconsejan no tocar al animal y no intentar reintroducirlo en el mar.