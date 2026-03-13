Un pueblo de Burgos saca a concurso el alquiler de su bar por 10 euros al mes

El Ayuntamiento de Arenillas de Riopisuerga, en Burgos, ha sacado a concurso la gestión del centro social-bar del pueblo, en el que están censadas 169 personas, por 10 euros al mes más IVA. El plazo de concesión, según los pliegos del concurso, es de un año desde la formalización del contrato.

El Consistorio burgalés, muy cercano a Melgar de Fernamental, trata así de abrir las puertas de nuevo del centro neurálgico del municipio, donde los vecinos se juntan a socializar durante todas las épocas del año, siendo el único punto de encuentro en los meses más fríos.

Para realizar la adjudicación se van a tener en cuenta varios criterios, entre ellos la oferta que se recibe, que como mínimo desde ser de 10 euros mensuales. Además, se darán 20 puntos más a quien acredite experiencia en hostelería y otros 10 a quien se empadrone en el pueblo.

De igual forma, y como se trata de un centro social, se otorgarán 20 puntos a quien presente un proyecto anual de actividades complementarias, que podrán ser organizadas en colaboración con las asociaciones del pueblo o el propio municipio.