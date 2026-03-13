Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estatua en una rotonda

El Muñeco de Nieve de Santa Cruz de Tenerife recupera su nariz zanahoria tras perderla por un temporal en octubre

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha repuesto la nariz del Muñeco de Nieve y ha revisado su escoba y caldero, mientras prepara la remodelación completa de la rotonda

Restauración de la nariz del Muñeco de Nieve.

Restauración de la nariz del Muñeco de Nieve.

Laura Artiles

La emblemática escultura del Muñeco de Nieve de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en la rotonda de la avenida de Los Majuelos, ha recuperado su nariz. La obra se llevó a cabo la mañana de este jueves 12 de marzo. Había perdido su zanahoria el pasado octubre, cuando el paso de un temporal acabó por desgastar el elemento.

La anterior pieza estaba unida a la escultura por un anclaje de hierros y tornillos y compuesta por un macizado de hormigón. Javier Rivero, concejal de Infraestructuras y Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz, comenta que la anterior nariz pesaba 80 kilos, lo que dificultaba su instalación. "Los consulamos con su autor y decidimos hacer un réplica que pesara solo 10 kilos para aligerarla".

Durante la jornada también se revisó la escoba y el caldero de su cabeza. Por la acumulación del agua, la parte superior del cepillo contaba con óxido, por lo que Rivero cuenta que "se ha lijado y quitado los desperfectos, además de darle una capa de pintura amarilla". Sin embargo, en la olla no hubo ninguna intervención ya que estaba en "buen estado".

El resto del Muñeco de Nieve se remodelará en el marco del Proyecto de Remodelación de la Avenida de los Majuelos, que aún se está redactando. La rotonda de Los Majuelos, que ahora es inaccesible, se tranformará en un lugar de esparcimiento, rodeado por un circuito de running. La previsión del Ayuntamiento capitalino es que las obras de esta actuación, que supondrá una inversión estimada de 4,5 millones de euros, comience antes de que finalice el actual mandato.

El famoso Muñeco de Nieve lleva en esa rotonda del El Sobradillo desde principios de los 90. Su autor es el artista checo Jirí Georg Dokoupil, quien empezó a tener gran prestigio durante los 80 y fue elegido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para diseñar el cartel del Carnaval de 1987.

Los técnicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife colocan la nariz al muñeco de nieve.

Los técnicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife colocan la nariz al muñeco de nieve.

La obra fue criticada desde el inicio, no solo por su coste sino porque no gustó nada el diseño a la población tinerfeña. Aunque con el paso de los años se ha convertido en un emblema.

Esta estatua sirve de referencia para la zona en la que está instalada, donde ahora se encuentran por ejemplo el Hospital de Dolores o el Centro Insular de Atletismo de Tenerife (CIAT).

En numerosos artículos está señalada como una de las rontondas "más feas" de España y en 2018 más de 8.000 usuarios de internet la votaron para que saliera entre las 20 esculturas más feas a nivel nacional.

