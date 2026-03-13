¿Por qué más de 40.000 docentes rechazan el acuerdo de mejoras laborales pactado por Govern, CCOO y UGT?

El 'Acuerdo de país por la educación' presentado el lunes por el Govern y los sindicatos CCOO y UGT incluye un incremento del 30% del complemento salarial autonómico de los docentes que se aplicaría progresivamente durante los próximos cuatro años y que comportaría que en 2029 el profesorado cobrara unos 3.000 euros al año más que ahora; el pago de 50 euros por noche para los días de colonias y 299 millones de euros para reforzar la escuela inclusiva. Un pacto que no contó en su momento con la firma de los dos sindicatos mayoritarios en Educación: Ustec y Professors de Secundària. Los primeros, junto a Cgt y la Intersindical, han organizado una consulta al conjunto del profesorado en la que más de 40.000 docentes -el 95% de los que la han respondido- han mostrado su rechazo al pacto. ¿Cuáles son los motivos? La lista es larga y cada docente tiene sus motivos, de la fusión de las ciencias en bachillerato a la falta de recursos a la inclusiva. Aquí van los recogidos por Ustec.

En cuanto al incremento salarial, desde Ustec señalan que el aumento del 7,5% en cuatro años "no resuelve el perjuicio del 20-25% del poder adquisitivo perdido". Critican que el incremento está "muy por debajo de otros acuerdos retributivos como el de los mossos" y que no se reconoce la deuda de los sexenios.

En cuanto a las ratios -otra de las grandes demandas del colectivo- Ustec critica que el calendario pactado entre Govern, CCOO y UGT es un calendario a cuatro años "sin impacto inmediato", que se mantiene en la línea de lo que se está negociando en el Estado en el marco del anteproyecto de ley. "No se garantizan suficientes dotaciones para aulas de acogida en los centros con más alumnos y no incluye desdoblamientos a partir de 15 alumnos en FP como se había hablado", critican.

Sobre la escuela inclusiva, Ustec critica que no recoge una inversión significativa "que nos acerque al 6% del PIB". "Son medidas puntuales sin impacto inmediato, y muchos de los compromisos están condicionados a futuros despliegues", añaden.

Pese al compromiso de hacer concursos cada año alternando estatal y autonómico, Ustec critica que "la mayoría de vacantes se reservan para ser convocadas dentro de dos años".

Ustec denuncia que el acuerdo no da respuesta "al clamor contra la reforma del currículo de bachillerato". Sigue en pie la polémica fusión de las ciencias en primero de bachillerato.

El portavoz de Aspepc·sps, Ramiro Gil, ha acusado este viernes al Govern de mentir respecto a un "pacto rápido con unas organizaciones afines" y ha apuntado que no se da respuesta a las demandas del profesorado de secundaria, un profesorado que ha dicho que está indignado.

Por su parte, el portavoz de CGT Educació, Isarn Pardes, ha subrayado que el resultado de la consulta "no solo ha sido un 'no' rotundo al acuerdo, sino que ha sido un sí a continuar con las movilizaciones", y el portavoz de La Intersindical Educació, Marc Martorell, ha acusado a la Generalitat de "lanzar un bidón de gasolina en una hoguera" con la carta enviada a los centros en que se pide velar por la convivencia, y ha insistido en que las reivindicaciones no son solo por la mejora de las condiciones, sino por cuestiones como el currículo académico y la lengua catalana.