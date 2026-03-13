El Gobierno estrena una página web con recomendaciones sobre el "trío de eclipses ibéricos" que vivirá España entre 2026 y 2028

El Ministerio de Ciencia anuncia el estreno de www.trioeclipses.es, una web oficial para ofrecer "información rigurosa" a la ciudadanía y garantizar su seguridad durante los tres eclipses que tendrán lugar en España entre 2026 y 2028. El 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028 España será testigo de un "trío ibérico de eclipses" histórico. Dos de ellos serán totales y uno anular, siendo el único país del mundo que podrá observar de forma completa el primero, junto con Islandia y Groenlandia. Estos fenómenos podrán presenciarse en todo su esplendor desde distintos puntos del territorio español, por lo que el Gobierno y las comunidades han elaborado un mapa con los mejores puntos de observación para disfrutar de estos eclipses.

La web, realizada en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ofrece información útil para planificar desplazamientos, consultar recomendaciones de transporte, descubrir destinos destacados y conocer qué ver en cada zona. Desde la página principal, el usuario puede acceder a las secciones dedicadas a cada eclipse, donde se explica cómo será el fenómeno, cuándo ocurrirá y desde qué zonas de España podrá observarse. El menú principal incorpora apartados con contenidos divulgativos sobre qué es un eclipse y cuál es su relevancia. También incluye recomendaciones para una observación segura, información sobre protección ocular, uso de instrumentos ópticos y pautas de prevención y riesgos.

Puntos de observación

La plataforma cuenta con un listado de 'puntos de observación preferente'. En Catalunya se han selecionado 26 puntos de observación prioritarios en un total de 20 municipios en el interior de la franja de totalidad (provincia de Tarragona y sur de Lleida), y ha apuntado que las ciudades y municipios de la costa tarraconense y el interior del Ebro serán los puntos de referencia para la observación de la totalidad. En Aragón, la visibilidad será inmejorable en las tres capitales y en los Pirineos; como en Cantabria, donde la visibilidad será también del 100% y se han destacado lugares como Santander, Torrelavega, Comillas o Potes; o Castilla y León, una de las mejores para contemplar el fenómeno porque afecta a casi la totalidad de la región (excepto el extremo sur de Ávila y Salamanca) y donde Burgos y Palencia se sitúan muy cerca de la línea central de máxima duración.

Noticias relacionadas

Franja que podrá ver el eclipse de sol total de agosto de 2026. / -

La provincia de Álava y su capital, Vitoria, serán el mejor lugar para observarlo en el País Vasco; en Asturias la totalidad afectará a toda la comunidad sin necesidad de hacer desplazamientos; en Navarra el eclipse total se verá en la zona sur y media (Tudela, Olite o Bardenas); en la Comunidad Valenciana, Castellón y el norte de la provincia de Valencia aparecen como lugares privilegiados; y en Galicia, el norte (la ciudad de A Coruña, Ferrol, y el norte de Lugo) son los primeros puntos de la península que verán el fenómeno. Logroño viene citada como una ubicación excelente para ver el primer eclipse, porque estará además muy cerca de la línea central de máxima duración; y en Baleares, la fase de totalidad será completa y un poco más larga en las islas de Mallorca y Menorca.