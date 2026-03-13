Un español que vive en Suiza habla sin filtros sobre su salario: "Cobro más de 5.000 euros al mes"

Muchos españoles deciden marcharse a otros países en busca de mejores oportunidades laborales y un sueldo más alto. Uno de los destinos que más atrae es Suiza, sobre todo por su alta calidad de vida, su estabilidad política, su seguridad y, sobre todo, por los elevados salarios que ofrece en comparación con otros lugares de Europa.

Sobre cómo es realmente vivir en el país ha hablado David Martínez, un joven que ha decidido mudarse a Suiza. Aunque lleva poco más de un mes, el español ha compartido en sus redes sociales su experiencia laboral y económica durante la primera semana.

Martínez comenta que está trabajando en la construcción, haciendo demoliciones, exactamente lo que hacía en España, pero cobrando el cuádruple: "33,75 francos es lo que me están pagando por hora. Esto equivale a unos 28 netos".

El joven detalla su jornada laboral y sus ingresos semanales: "Estamos hablando de que estoy sacando unos 240 francos al día y más de 1.350 a la semana, lo que todo esto equivale a más de 5.000 al mes".

Sin embargo, vivir en Suiza también implica asumir ciertos gastos elevados. Según David, nada más llegar a Suiza, se tuvo que comprar la tarjeta del tren, que le costó 165 francos, y ha seguido dando más detalles.

"Tan solo en comida llevaré gastados unos 150 francos también. En el alquiler de mi habitación estoy pagando unos 550 francos al mes. Y la verdad que tuve mucha suerte porque no tuve que dar fianza. En el seguro médico, ya que es obligatorio, estoy pagando 250 al mes. La línea de móvil me cuesta 17 al mes", ha explicado.

A pesar de estos costes, Martínez destaca que sus ingresos permiten cubrirlos rápidamente: "Mis gastos en una semana entre alquiler, seguro, ocio y comida son unos 1.000 euros".

Aunque mucha gente puede pensar que gastar 1.000 euros en una semana es una locura, asegura que no es tan malo: "Lo bueno viene cuando en una semana has conseguido generar lo que ya has gastado. Es decir, que todos los gastos de esta semana ya los he cubierto en una semana trabajando aquí".