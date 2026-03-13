Más de 40.000 docentes rechazan en una consulta el "acuerdo histórico" del Govern y CCOO y se suman a las huelgas de la semana que viene

Pese al anuncio, el pasado lunes, de un "acuerdo histórico", tildado así tanto por CCOO como por el Govern, los principales sindicatos educativos, Ustec -el mayoritario en primaria- y Professors de Secundària -el mayoritario en los institutos-, la CGT y la Intersindical, no solo lo rechazaron frontalmente, sino que organizaron una consulta al conjunto de los docentes. Referendo en el que, según ha explicado Ustec este viernes en un comunicado, han participado 42.965 personas. De estas, solo 2.185 avalan el acuerdo firmado por el Departament con CCOO y UGT, mientras que 40.780 lo rechazan y se comprometen a participar en las próximas huelgas. Las respuestas posibles eran "Sí, ratifico el acuerdo" o "No, rechazo el acuerdo y me comprometo a participar en las próximas convocatorias de huelga".

La encuesta ha contado con una participación que equivale al 50% de la plantilla estructural [han votado 10.000 personas más que en las últimas elecciones sindicales] y un 95% de respuestas negativas. Sus organizadores subrayan que ha sido realizada con software libre y con un sistema de respuesta asociado al correo corporativo (xtec), que "garantizaba una única respuesta por trabajador".

El ciclo de huelgas empezará este lunes, con la convocatoria en los centros de Barcelona, el Barcelonès y el Baix Llobregat

Con estos resultados, Ustec, la Cgt y la Intersindical -organizadores de la consulta- y Professors de Secundària (quienes no participaban en la organización de la consulta, pero rechazan duramente el acuerdo) mantienen la convocatoria territorial de cinco días de huelga entre este lunes, 16 de marzo, y el viernes, 20, jornada a la que también se ha unido el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Un ciclo de huelgas que empezará este lunes en Barcelona, el Barcelonès y el Baix Llobregat.

"Mensaje al Govern"

En el mismo comunicado en el que hacían públicos los resultados, Ustec advierte de que estos son "un mensaje directo al conseller Dalmau y al president Illa", a quienes piden "rectificar".

"Exigimos que la conselleria vuelva inmediatamente a la mesa de negociación y ponga sobre la mesa una propuesta a la altura del momento, o asuma su incapacidad para gestionar la crisis educativa", apuntan desde el sindicato mayoritario en educació.

Carta a las direcciones

Este divorcio entre los partidarios del pacto entre CCOO y UGT y el Govern [los menos, a juzgar por los resultados de la consulta] y los que sienten que estos grandes sindicatos [no en educación, pero sí como institución] han querido "cerrar el conflicto por arriba" ha generado un clima de tensión en el colectivo, expresado sobre todo en las redes sociales.

La conselleria pide a las direcciones "velar por la integridad de toda la comunidad educativa y el mantenimiento del respeto entre los profesionales que allí trabajan"

Una tensión que la conselleria ha querido rebajar con una carta a las direcciones en la que piden que los centros educativos catalanes sean "espacios de convivencia y democracia". "La escuela siempre han sido un ejemplo en el mantenimiento de un clima de respeto y tolerancia, donde se han respetado las diversas opiniones. Este es un valor al que hemos contribuido y debemos seguir contribuyendo entre todos y todas", apunta el correo enviado desde los servicios territoriales. "Ante situaciones que puedan generar conflicto dentro del entorno educativo, se debe velar por la integridad de toda la comunidad educativa y el mantenimiento del respeto entre los profesionales que allí trabajan", prosigue el correo electrónico de la conselleria, añadiendo que "en caso de que se detecte alguna situación de conflicto que vulnere los derechos de los trabajadores", pide a las direcciones que actúen "de acuerdo con las NOFC y el Proyecto de Convivencia". "Como responsables del personal, debéis garantizar que ningún miembro de la comunidad educativa se sienta inseguro o menospreciado por razón de opinión", zanja el escrito.

El correo de la conselleria llega después de las denuncias de representantes sindicales de UGT y CCOO de vídeos en redes sociales en los que se ve la información de los sindicatos firmantes del acuerdo en la papelera.