El Ayuntamiento de Madrid "miente" sobre el cambio anunciado para el cantón de Montecarmelo, lamentan los vecinos

Primero fue que el Ayuntamiento "renuncia" a construir cualquier cantón en "todo" el barrio de Montecarmelo, tal y como afirmó el delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, en el pleno del distrito de Fuencarral el Pardo. Poco después, fuentes municipales salieron a aclarar que en realidad no se renunciaba al cantón, sino únicamente a la base del Selur (servicio de limpieza urgente), la cual sería sustituida por un parque.

"La posición del Ayuntamiento sigue siendo la misma que ha venido expresando el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad: se construirá el cantón de limpieza para poder prestar un servicio de calidad en el barrio y dignificar las condiciones de los trabajadores y no se ejecutará la base del Selur", trasladaron ayer por la tarde desde el Área que dirige Borja Carabante. En una parte de la parcela, añadieron, "se construirá un parque" para los vecinos.

Estos han reaccionado este jueves a la noticia matizada, con la que no parecen excesivamente satisfechos. La Asociación Vecinal de Montecarmelo y la plataforma ciudadana No al Cantón han acusado al Consistorio de “mentir una vez más” sobre el futuro del proyecto del cantón de limpieza proyectado en el barrio. En un comunicado difundido esta mañana, los vecinos sostienen que el anuncio municipal sobre la modificación del proyecto responde a “falsas promesas electoralistas” y no se corresponde con la realidad de las obras.

Según el escrito, el Gobierno municipal habría presentado recientemente ante los juzgados el proyecto del cantón en su versión original, con cerca de 6.000 metros cuadrados y con infraestructuras industriales como compactadoras de residuos, muelles de descarga, contenedores, una gasinera o un taller de reparación de camiones.

Los vecinos denuncian también que, pese al supuesto cambio anunciado, el grupo municipal del PP votó en contra de paralizar las obras durante el pleno del distrito. Esto, apuntan, demuestra que el proyecto sigue adelante en una parcela de unos 14.000 metros cuadrados que ya ha sido “arrasada y vallada”. Asimismo, sostienen que las obras no pueden modificarse sin un nuevo proyecto técnico aprobado. En este sentido, señalan que en el terreno siguen visibles los pilotes de los cimientos del edificio previsto, que según sus cálculos alcanzaría los 17 metros de altura, y que los trabajos continúan en la zona.

Otro de los argumentos que esgrimen es que el contrato para el cantón y la base de maquinaria está adjudicado a la empresa Urbaser y abarca el servicio para buena parte del norte de Madrid, incluyendo barrios como Las Tablas, Mirasierra, Tres Olivos o el entorno de Madrid Nuevo Norte. Por ello, consideran que el Ayuntamiento está obligado a ejecutar lo firmado mientras no presente oficialmente un nuevo proyecto o una ubicación alternativa.

Por todo ello, las dos entidades vecinales concluyen que el anuncio del Gobierno municipal busca “desactivar la protesta vecinal” sin modificar realmente el proyecto. "Los vecinos ya no queremos más declaraciones ni promesas vacías. Queremos hechos y documentos oficiales. Si realmente existe un nuevo proyecto, que se presente por escrito, que se registre formalmente y que se aporte donde corresponde: en el juzgado, ya que este asunto se encuentra judicializado”, subraya el comunicado de los afectados.