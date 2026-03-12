Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Francisca CadenasIránTrumpMeloniIone BelarraViviendaCollserolaBarcelonaEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
instagramlinkedin

Se implementarán en los próximos meses

WhatsApp lanza las cuentas para menores con control parental

El padre, madre o tutor podrá controlarla y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse

WhatsApp lanza las cuentas para menores administradas y controladas por los padres

WhatsApp lanza las cuentas para menores administradas y controladas por los padres

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

WhatsApp anuncia las nuevas cuentas administradas por los padres, que permiten a estos y tutores configurar la aplicación de mensajería para preadolescentes con nuevos controles para limitar su experiencia a mensajes y llamadas.

Estas cuentas, que se implementarán a nivel global en los próximos meses, incluyen por defecto "nuevas configuraciones estrictas", controles parentales y opciones para que los padres guíen a sus hijos preadolescentes (por ejemplo, 14 años en España, 13 en el resto de Europa) en sus primeras experiencias con la mensajería, informa WhatsApp.

"Con el aporte de familias y expertos, estamos implementando las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor que les permite configurar WhatsApp para preadolescentes, con nuevos controles para limitar su experiencia en WhatsApp a mensajes y llamadas".

Deben ser cuentas creadas y administradas activamente por los padres o tutores, y deben permanecer vinculadas a su propia cuenta de WhatsApp, aplicación de mensajería propiedad de Meta. Los padres necesitarán el teléfono que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas.

Control de las comunicaciones y PIN

Después de configurar la cuenta, el padre, madre o tutor podrá controlarla y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse. Además, estos adultos pueden revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y administrar los ajustes de privacidad de la cuenta.

Los nuevos controles parentales y los ajustes están protegidos por un PIN de padres en el dispositivo administrado. Solo los padres pueden acceder a los ajustes de privacidad y modificarlos, lo que les permite adaptar la experiencia de su familia, detalla WhatsApp.

"Todas las conversaciones personales siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas", señala la red de mensajería.

Implementación gradual

Según WhatsApp, a medida que se implementen gradualmente este tipo de cuentas durante los próximos meses, espera recibir los comentarios de los usuarios para seguir desarrollando la aplicación y "ofrecer la manera más segura y privada para que las familias se comuniquen".

Esta comunicación de WhatsApp llega casi dos semanas después de que se informara de que Instagram empezará a notificar a los padres si su hijo "intenta buscar repetidamente términos relacionados con el suicidio o la autolesión" en su red social, tal y como anunció su compañía matriz, Meta.

Noticias relacionadas

Esta última medida se activará para los padres de EE.UU., el Reino Unido, Australia y Canadá que usan las herramientas de supervisión parental de la red social, y estará disponible en otras regiones "a finales de este año".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
  2. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  3. Los 100 mejores colegios de España según la lista Forbes 2026: ni uno público
  4. Catalunya recorta el parque natural de Prades para alcanzar el consenso territorial: 'Ahora es un proyecto más realista
  5. Dos hombres detenidos por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra, líder de Podemos: 'El día que te vea, te meto un tiro en la cabeza, feminazi de mierda
  6. Heridos tres niños de 9 años, dos de ellos graves, tras la explosión de un experimento en una escuela de Porqueres (Girona)
  7. Investigadores españoles identifican una huella inmunitaria en sangre que predice la respuesta a la quimio-inmunoterapia en cáncer de pulmón
  8. Berga cerrará las salidas hacia la C-16 en dirección a la Cerdanya los viernes por la tarde

El calentamiento global se disparó en 2015, descubren los científicos

El calentamiento global se disparó en 2015, descubren los científicos

WhatsApp lanza las cuentas para menores con control parental

WhatsApp lanza las cuentas para menores con control parental

Investigado un pastor evangélico en Barcelona por agresiones sexuales a una menor durante tres años

Investigado un pastor evangélico en Barcelona por agresiones sexuales a una menor durante tres años

Tres suicidios en tres semanas reabren el debate sobre la prevención en las cárceles catalanas

Tres suicidios en tres semanas reabren el debate sobre la prevención en las cárceles catalanas

Así vive el periodismo su mejor momento

Así vive el periodismo su mejor momento

Una mediación entre el guardia urbano que disparó a la perra Sota y su dueño cierra el caso

Una mediación entre el guardia urbano que disparó a la perra Sota y su dueño cierra el caso

Los incentivos fiscales aceleran la instalación de placas solares en el área de Barcelona

Los incentivos fiscales aceleran la instalación de placas solares en el área de Barcelona

Siete millones de españoles sufren enfermedad renal crónica: "Es un auténtico tsunami"

Siete millones de españoles sufren enfermedad renal crónica: "Es un auténtico tsunami"