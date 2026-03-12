El túnel de Rubí cerrará siete semanas el tráfico de trenes de mercancías para acelerar las obras de emergencia

El punto más estratégico para el tráfico de mercancías por tren de Catalunya, el túnel de Rubí, volverá a cerrar al tráfico a partir de la madrugada de este sábado, tal y como ya hizo durante los primeros días de la crisis ferroviaria tras el accidente de Gelida. Así lo ha anunciado este jueves el director de Construcción de Líneas de Explotación este de Adif, Àngel Contreras, que ha explicado que la decisión se ha tomado para acelerar las obras de emergencia que se acometen en este clave paso soterrado y por un tema de seguridad.

El paro durará como máximo siete semanas y, por ahora, se estima que el impacto afectará aproximadamente al 10% de las mercancías que acceden al Port de Barcelona por el norte. "Se ha tomado la decisión para poder garantizar las obras de seguridad", ha asegurado Contreras, que ha admitido que "los movimientos" que registran en el túnel "no son los más adecuados" y que rebasan los umbrales téncicos previstos para este tipo de actuaciones. "No significa que la estructura fuera a colapsar, pero sí que hay ciertos riesgos", ha matizado el responsable de la empresa pública encaraga de la infraestructura ferroviaria.

El acceso al túnel de Rubí. / Albert Segura

Pocos minutos más tarde, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha añadido que los sensores que monitorizan las obras han recomendado detener el paso de mercancías mientras se trabaja en el interior del túnel por motivos de seguridad. "La lectura de los indicadores de la monitorización que hacemos del túnel recomiendan que se pare el paso de mercancías y que estas obras ya planificadas se aceleren", ha explicado en una atención a los medios en los pasillos del Parlament. Al tratarse de trenes de mercancías, con mayores vibraciones, mantener la circulación podía llegar a suponer un riesgo en el momento en que se encuentran las obras.

Hasta ahora, como ha explicado Contreras, el dispositivo permitía que los trenes circularan durante 12 horas y que los operarios trabajaran las otras 12, algo que ralentizaba la actuación prevista en la infraestructura, según ha explicado el responsable de Adif, algo que fuentes de Territori aseguran que siempre ha sido seguro. Además de al tráfico de mercancías, la decisión retrasa aún más el restablecimiento total de las líneas de Rodalies, ya que por ese mismo punto también circulan trenes de la R8, que por ahora circulan únicamente entre Rubí y Granollers.

Planes alternativos

"La decisión ya se ha comunicado tanto a la Generalitat, como al Port de Barcelona", ha asegurado el responsable de Adif, que ha explicado que se pondrán en marcha varias alternativas, diseñadas con el Executiu, para tratar que el impacto de la actuación sea el mínimo posible. La primera es desviar las mercancías para que puedan entrar por el sur del puerto a través de Lleida, una solución que supone alargar en kilómetros el recorrido, pero que permite mantener la operativa ferroviaria. "Los trenes de ancho ibérico podrán desviarse hasta Lleida y circular o bien por la línea de Manresa (R4) o bien por el corredor del Ebro hasta Sant Vicenç de Calders", ha detallado Contreras.

Más complicada es la segunda solución, pensada para los trenes de ancho internacional, que podrán llegar hasta la planta logística de la Llagosta y desde allí trasladar su carga por tierra hasta el Port de Barcelona o Can Tunis, dos de los principales 'hubs' logísticos de la economía catalana. Según Paneque, este movimiento se produce habitualmente en franjas nocturnas, por lo que Trànsit ya está analizando su encaje y, en principio, no debería tener un impacto importante en la circulación diaria.

Obras en mayo

Hasta ahora, la actuación de Adif en el túnel ha consistido en afianzar la estructura mediante un refuerzo metálico en los 120 metros más críticos del paso soterrado, que mide en total unos 900. De hecho, antes de que la crisis de Gelida hiciera aflorar cientos de puntos críticos de la infraesructura ferroviaria catalana –y obligara a desplegar unos 400 trabajadores de Adif para actuaciones que ya han supuesto un desembolso de 110 millones de euros– ya estaba en marcha la licitación para las obras de mantenimiento de la totalidad del túnel.

"Se prevé tener el contrato para mayo o junio y entonces las obras tardarán más o menos un mes en comenzar", ha aclarado Contreras. En este caso, las obras no obligarán a cerrar el túnel por completo como hasta ahora.