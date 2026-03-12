Simulacro de accidente de esquí fuera pistas en La Molina

La estación de esquí de La Molina (Cerdanya) ha acogido, este jueves, un simulacro de rescate por una avalancha fuera de pistas. La simulación consistía en una avalancha que afectaba a una treintena de esquiadores, entre los cuales había dos víctimas mortales, heridos de diversa consideración y usuarios ilesos. La práctica ha servido para comprobar la respuesta y la coordinación de todos los equipos de emergencia y el personal de la estación.

El subdirector técnico de Turismo de los gestores de la estación, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Xavier Perpiñán, ha dicho que ha sido un año complicado, con mucha nieve y periodos climatológicos complicados, y por eso es importante hacer un simulacro de esta magnitud.

Chaio Tavera, la responsable de Protección Civil del Alto Pirineo y Arán, ha dicho que se ha tratado "de un ejercicio complejo" por la cantidad de participantes, unas 30 personas atrapadas por la avalancha entre ilesos, heridos y muertos. Tavera ha expicado que prácticas como la que se ha hecho en La Molina este jueves ayudan a "mejorar todas las acciones y la coordinación" y a "concienciar del peligro que suponen las avalanchas". Estas palabras han sido corroboradas por el subinspector de Bombers, Roger Lleonart, quien ha indicado que este ejercicio "sirve para probar los protocolos de rescate en avalanchas y reforzar la coordinación con el resto de cuerpos de emergencias".

La responsable de Protección Civil ha destacado que "este tipo de ejercicios son de mucha complejidad" y permiten poner a prueba las acciones que los servicios de emergencias realizarían en un accidente de estas características, a la vez que mejorar la coordinación entre todos los participantes.

Plan de Autoprotección de La Molina

Durante la práctica se han ensayado los procedimientos de activación del Plan de Autoprotección de la estación (actualizado el diciembre de 2025) y del plan ALLAUCAT de Protecció Civil. Los supuestos heridos y atrapados han tenido que ser rescatados por los bomberos, y a continuación trasladados en una zona segura para ser atendidos por el personal del SEM. El cuerpo de Mossos d'Esquadra, por su parte, se ha hecho cargo de las dos personas que han simulado que han muerto y de las funciones del grupo de orden, junto con el cuerpo de Agentes Rurales. A banda, se ha simulado también que había un espacio de la estación habilitado para atender los familiares de las personas afectadas.

En el simulacro ha participado un dispositivo de 20 efectivos de los Bomberos de la Generalitat, procedentes de las bases de Cerdanyola del Vallès, Valls, Olot y La Seu d'Urgell. Para poder hacer un simulacro los figurantes son una pieza fundamental. En el caso de La Molina han sido un grupo de una treintena de estudiantes de Vic.

El subdirector técnico de Turismo de FGC ha destacado "la importancia de hacer un simulacro en un entorno real y con la estación en funcionamiento". Los primeros en llegar al lugar han sido el personal de pistas de La Molina, y posteriormente ya se ha avisado al resto de cuerpos de emergencias. Estos simulacros sirven para poner a prueba el Plan de Autoprotección de la estación, revisado el diciembre de 2025. Cada año la estación hace simulacros a todas las estaciones de FGC y una vez cada cuatro años se hace un simulacro de esta magnitud, ha explicado Perpiñán, y ha expuesto que en la montaña "el riesgo cero no existe" y que la principal tarea de FGC "es garantizar la seguridad de las estaciones".

Por parte de Ferrocarriles han tomado parte en el simulacro unas veinte personas de diferentes áreas de la compañía, principalmente personal propio de La Molina ('písters', jefe de emergencia, jefe de intervención, centro de control, agentes de remontadores o de mantenimiento).