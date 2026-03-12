Por la crisis ferroviaria
El servicio de Rodalies seguirá siendo gratis hasta finales de marzo
La Generalitat ha llegado a un acuerdo con Renfe y el Ministerio de Transportes para prorrogar la medida, que vencía el próximo día 15
Los bonos gratis de Rodalies caducan el próximo domingo 15: la Generalitat negocia una prórroga con Renfe y Transportes
El Govern prorroga la gratuidad de Rodalies sin poner fecha a su fin ante la cronificación de las incidencias
Los usuarios pueden respirar más tranquilos este jueves. El Govern ha confirmado que el servicio de Rodalies seguirá siendo gratis al menos hasta el 31 de marzo. La Generalitat, que se comprometió a mantener la gratuidad de los trenes de Rodalies y Regionals hasta que el servicio recobrara la normalidad "de manera sostenida", ha podido cerrar un acuerdo con Renfe y el Ministerio de Transportes para prorrogar la medida.
Hasta ahora, los bonos gratuitos de diez viajes para los trenes que se emitían en las estaciones tenían validez hasta este próximo domingo 15 de marzo, y pese a que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, aseguraba este pasado martes que las condiciones para laventar la medida todavía no existían, no confirmó si la gratuidad continuaría ni hasta cuando.
En un primer momento, la medida tenía que durar un mes desde el día que se implantó –es decir, del 24 de enero al 24 de febrero–. Sin embargo, a los pocos días de entrar en funcionamiento, el Govern decidió alargar la gratuidad hasta el 15 de marzo, ya con la previsión de ir renovando la resolución hasta que Rodalies retomara el pulso.
Incidencias y retrasos
Ahora, según ha avanzado 3Cat y ha confirmado EL PERIÓDICO, la Generalitat alargará la medida dos semanas, a la espera de que se hayan solucionado gran parte de los cortes, restricciones y retrasos que hoy por hoy saturan la red ferroviaria catalana.
Sin ir más lejos, esta semana siguen activas más de 200 limitaciones de velocidad que ralentizan gran parte de los trayectos. Además, no han acabado las inclemencias climáticas y de infraestructura que causaron el accidente mortal de Gelida. Este miércoles, tras reabrir el tramo de la R3 entre La Garriga y Ripoll, un nuevo desprendimiento entre Sant Martí de Centelles y Figaró impactó con un tren que viajaba sin pasaje y pudo retomar el trayecto horas despúes. Este juves, el servicio ferroviario en la R3 solo se da entre Vic y Ripoll.
