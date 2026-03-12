Los promotores de la central reversible de La Baells ofrecen nuevas contrapartidas

Verbund en E-Storagy, las empresas promotoras de la central hidroeléctrica reversible de la Baells, proponen desplegar un plan de inversiones en Cercs, la Nou de Berguedà y Vilada para compensar el impacto de la infraestructura. Las actuaciones, que incluyen medidas comunes a los tres municipios y otras particulares definidas a través de las reuniones mantenidas con los consistorios, estarán "supeditadas a la aceptación por parte del territorio a la central", ya que deberán estar vinculadas a través de la firma de un convenio de colaboración con cada ayuntamiento.

Según explicó el portavoz del proyecto en la comarca, el arquitecto Carles Farràs, la iniciativa parte del fondo de desarrollo anual de 400.000 euros ya avanzado en las presentaciones de septiembre pasado. Es con esta dotación con la que se cubrirán las acciones transversales en los tres pueblos, que por ejemplo, incluyen una rebaja de hasta el 40% de la factura de la luz en los hogares donde resida al menos una persona empadronada en el municipio, a partir de una única distribuidora eléctrica a través de la cual se ofrecerá la bonificación. También se han prometido un total de 45 becas de estudios reglados a jóvenes a partir de los 16 años por valor de 3.000 euros anuales, y un impulso educativo que se complementará con clases de refuerzo o lengua inglesa.

Bolsas de trabajo

En cuanto al desarrollo profesional, las empresas proponen crear bolsas de trabajo preferente para personal cualificado del Berguedà, en una acción que se complementará con formaciones específicas a trabajadores de la comarca. Por otro lado, se plantea priorizar proveedores locales para cubrir las necesidades de la central en su fase operativa. Además, se prevén otras medidas como un servicio de taxi gratuito (en la Nou y Vilada) o la contratación de un trabajador social para acompañar a la gente mayor (Vilada).

Ahora bien, en los encuentros con las corporaciones, también se han identificado un conjunto de carencias más concretas que las promotoras se comprometen a atender dentro de esta estrategia. En Cercs, el municipio más grande, ofrecen poner a disposición "recursos técnicos y económicos" para avanzar en el logro del desmantelamiento de la antigua central térmica, comenzando por encargar un estudio preliminar para planificar su demolición. Así mismo, en coordinación con el Museo de las Minas, se propone ofrecer visitas a la futura instalación.

En el caso de Vilada, se pone sobre la mesa la habilitación de un heliporto para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencias. Por otro lado, se plantean trabajos de vía pública en el núcleo, con el arreglo de la calle Teodor Miralles y la restauración de la Fonda Bellavista, donde se podrían acoger trabajadores durante las obras y, después, quedar a disposición como viviendas sociales. Finalmente, en la Nou se propone pavimentar algunas calles del núcleo urbano, ensanchar la carretera hasta Vilada e implementar mejoras en el sistema de captación de agua municipal. También se plantea situar un mirador con vista al embalse aprovechando un nuevo sendero cerca de la futura balsa proyectada en el Pla de Clarà. Todos estos trabajos, según las estimaciones iniciales, se elevarían alrededor de los seis millones de euros, a repartir de forma equitativa entre los tres pueblos.

Consultas

El plan de inversiones se dará a conocer a la población de los tres municipios los días venideros, previo a las consultas del 28 de marzo. Aparte de repartir dípticos informativos, los promotores han organizado nuevos encuentros específicos dentro de la campaña informativa para el plebiscito. El 16 de marzo, serán en el Centro Cívico de la Nou ofreciendo una atención particular para aclarar dudas, en un formato que se replicará al día siguiente en la Fonda Bellavista de Vilada. La semana siguiente, se han previsto dos presentaciones abiertas al público, el día 24 en la Nou y el 25 en Vilada.

¿Y qué pasa si uno de los pueblos vota que no? "Se firmarían los convenios con los demás ayuntamientos", apuntó el portavoz, anticipando una nueva etapa de construir puentes con los consistorios que se opongan para llegar a acuerdos: "Se tendrá que seguir trabajando en este sentido, para intentar llegar a un acuerdo para tener esta aceptación por parte de los municipios, que siempre ha sido una prioridad para los promotores". De momento, las sensaciones no son negativas, por parte de unos impulsores que entienden la iniciativa como una "oportunidad para el territorio" y que ven la balanza inclinada hacia el lado de los pros por encima de los contras.