La portada de EL PERIÓDICO del 13 de marzo de 2026

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
- Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Berga cerrará las salidas hacia la C-16 en dirección a la Cerdanya los viernes por la tarde
- Al menos seis meses de lista de espera para diagnosticar trastornos de aprendizaje en Catalunya
- Los 100 mejores colegios de España según la lista Forbes 2026: ni uno público
- Catalunya recorta el parque natural de Prades para alcanzar el consenso territorial: 'Ahora es un proyecto más realista
- Dos hombres detenidos por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra, líder de Podemos: 'El día que te vea, te meto un tiro en la cabeza, feminazi de mierda
- Heridos tres niños de 9 años, dos de ellos graves, tras la explosión de un experimento en una escuela de Porqueres (Girona)