Protesta educativa
Conserjes y administrativos se suman a la huelga educativa del 20 de marzo y piden mejoras laborales y que no se les ignore
La Plataforma PAS advierte de que son el colectivo laboral más precario, con salarios de entre 1.100 y 1.300 euros
Catalunya reajusta la oferta educativa y cambia la concesión de conciertos por la caída demográfica
La Plataforma PAS de la Generalitat ha anunciado que se sumará a la huelga convocada por Ustec, la Intersindical y la CGT el próximo 20 de marzo y ha llamado a todos los empleados del colectivo a sumarse. Estos empleados agrupan a más de 350 profesionales, como conserjes y personal administrativo de institutos y escuelas, así como de otros departamentos del Govern. Han denunciado que arrastran quince años de recortes que les han hecho perder el 25% de su poder adquisitivo y han advertido de que son el colectivo laboral más "precario", con salarios de entre 1.100 y 1.300 euros. Así, han exigido una mejor retribución, reducir la jornada laboral a 35 horas, que se cubran las bajas y jubilaciones, y cobrar el complemento de atención al público.
Los trabajadores del PAS han denunciado que "mientras los altos cargos de la administración cobran sueldos de muchas cifras, el personal que atiende a las familias, hace la matrícula de los niños y jóvenes, y cuida de las instalaciones educativas, es cada vez más pobre y tiene más dificultades para llegar a fin de mes".
"Hacer piña"
Han señalado que cada vez les resulta más difícil pagar los elevados precios de la vivienda, la energía y el resto de bienes de consumo. "No es justificable que la administración pública sea un referente de precariedad, en lugar de ser ejemplo de protección laboral de sus trabajadores y de los servicios públicos", han valorado.
La plataforma ha anunciado que el 20 de marzo hará "piña con el profesorado para defender la educación pública, pero también para reclamar reivindicaciones específicas". La Plataforma ha hecho un llamamiento a todos los trabajadores del PAS a secundar la huelga y participar en la manifestación unitaria que partirá de la plaza de Tetuan de Barcelona. "Si para la Generalitat somos invisibles, hoy más que nunca toca decirles que existimos y que no puede ser que la administración nos ignore", ha advertido.
