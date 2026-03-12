Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en IránJameneíAlbaresEmpleo públicoTrumpTorrenteSolCollserolaJoan LaportaBarcelona
instagramlinkedin

Espacio

La NASA fija el 1 de abril para el lanzamiento de Artemis II, la misión tripulada que volará hacia la Luna

La nave llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo

La NASA programa para el 1 de abril el despegue de Artemis II.

La NASA programa para el 1 de abril el despegue de Artemis II. / EFE

EFE

Miami
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La NASA anunció este jueves que intentará el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar el próximo 1 de abril, después de haber solucionado los fallos que provocaron su aplazamiento en febrero, y tras haber considerado los desafíos durante la revisión de preparación de vuelo.

"Estamos en camino de un lanzamiento tan pronto como el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha", dijo en una rueda de prensa la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.

El cohete y la cápsula fueron desmontados de la plataforma de lanzamiento debido a un fallo, pero volverán a ensamblarse el 19 de marzo, anunciaron en la rueda de prensa.

Noticias relacionadas

Artemis II llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
  2. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  3. Berga cerrará las salidas hacia la C-16 en dirección a la Cerdanya los viernes por la tarde
  4. Al menos seis meses de lista de espera para diagnosticar trastornos de aprendizaje en Catalunya
  5. Los 100 mejores colegios de España según la lista Forbes 2026: ni uno público
  6. Catalunya recorta el parque natural de Prades para alcanzar el consenso territorial: 'Ahora es un proyecto más realista
  7. Dos hombres detenidos por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra, líder de Podemos: 'El día que te vea, te meto un tiro en la cabeza, feminazi de mierda
  8. Heridos tres niños de 9 años, dos de ellos graves, tras la explosión de un experimento en una escuela de Porqueres (Girona)

“Mantenemos su inocencia al 400%”: la defensa de los hermanos detenidos por el caso Francisca Cadenas denuncia falta de acceso a las actuaciones

“Mantenemos su inocencia al 400%”: la defensa de los hermanos detenidos por el caso Francisca Cadenas denuncia falta de acceso a las actuaciones

Andalucía asumirá el coste del tratamiento de Leo, el niño con piel de mariposa

La Junta de Andalucía financiará los costes del medicamento que necesita Leo, el niño sevillano con piel de mariposa

La Junta de Andalucía financiará los costes del medicamento que necesita Leo, el niño sevillano con piel de mariposa

Resultados de la Primitiva del jueves 12 de marzo de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 12 de marzo de 2026

Vídeo | Los dos detenidos abandonan su vivienda en dirección al cuartel de Zafra

Sorteo Bonoloto del jueves 12 de marzo de 2026

La NASA fija el 1 de abril para el lanzamiento de Artemis II, la misión tripulada que volará hacia la Luna

La NASA fija el 1 de abril para el lanzamiento de Artemis II, la misión tripulada que volará hacia la Luna

¿Cómo hay que actuar en caso de avalancha? La Molina acoge un simulacro con 30 esquiadores atrapados

¿Cómo hay que actuar en caso de avalancha? La Molina acoge un simulacro con 30 esquiadores atrapados