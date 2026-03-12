Nandu Jubany, sobre el menú que ha diseñado para el vuelo Barcelona-Singapur: "He pensado qué podía quedar bien ahí arriba a 10.000 metros"

El chef catalán Nandu Jubany ha recibido el encargo de diseñar el nuevo menú a bordo del vuelo directo Barcelona-Singapur de la compañía Singapore Airlines. La carta, exclusiva para la clase Business, se estrenará el 1 de mayo e incluye platos como el canelón de calabacín con cangrejo, la ensaladilla rusa con ventresca de atún, el bacalao a la catalana, el suquet de rape, el pollo asado a la catalana o el fricandó de ternera. De postre, entre las opciones habrá flan de vainilla, crema catalana, una mousse de melocotón y tarta de queso. “Lo primero de todo, he pensado qué podía quedar bien ahí arriba a 10.000 metros. Estamos en una cabina de avión, la comida se tiene que recalentar y cambia el gusto y el olfato de los productos”, ha explicado el propio Jubany.

“Creo que hemos conseguido unos platos muy buenos. Estoy feliz de ser un cocinero catalán y llevar nuestra gastronomía a una de las mejores compañías aéreas del mundo”, ha continuado el chef de Osona, con una estrella Michelin. “Lo que ha costado más es trabajar en una empresa tan grande y tan exigente como Singapore Airlines, con mucha gente que tiene que intervenir y con todo el tema de la seguridad alimentaria”, ha reconocido Jubany. “Los platos tienen que llegar bien al cliente y ellos sobre todo buscan la excelencia. Fácil no ha sido”, ha apuntado el cocinero catalán, que ha destacado platos como la ensaladilla rusa “como la que hacía la abuela” o el canelón de calabacín con cangrejo “un poco picante”. “Allí en Singapur tienen el chili de cangrejo y es una especie de homenaje”, ha afirmado Jubany.

Sabor de la cocina catalana

“Después también hemos hecho un bacalao de la tía, el clásico de Cuaresma con huevo, pasas, piñones y un poco de ajo y perejil. Y un suquet de rape con gambas de aquí, de las buenas”, ha señalado el chef nacido en 1971 en Monistrol de Calders. “También hemos apostado por un pollo de asado de Navidad con pasas, ciruelas y piñones, y un fricandó de ternera con colmenillas”, ha concluido Jubany. “Hemos querido combinar el sabor de la cocina catalana con el gusto de la gente de Singapur. Sabemos que allí no gusta mucho lo salado y sí las cosas un poco picantes”, ha bromeado el cocinero catalán. “Nuestro objetivo es que en el avión se pueda probar nuestra cocina, nuestros productos y nuestro territorio”, ha concluido Jubany.

“Es la primera vez que trabajamos con un chef catalán y es todo un privilegio contar con Nandu Jubany”, ha afirmado el director general de Singapore Airlines en España y Portugal, Kevin Lee. “Nos parecía muy importante que en nuestro vuelo directo entre Singapur y Barcelona se pudiera degustar la cocina catalana. Se trata de una gran región con un producto fresco buenísimo y una alta gastronomía”, ha reconocido Lee.

De hecho, Singapore Airlines ampliará de tres a cinco los vuelos directos entre Barcelona y Singapur durante el verano de 2026. La compañía reforzará la ruta entre el 1 de julio y el 3 de septiembre coincidiendo con el periodo de “máxima demanda”.