José María Álvarez-Pallete, expresidente de Telefónica: "Si queremos privacidad en casa, no hablemos delante de la televisión, aunque esté apagada"

El expresidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete ha participado este miércoles en la primera jornada de Forinvest, que se celebra en Feria Valencia. En una conferencia titulada 'Dioses y caos', el ex CEO de la compañía ha hablado, entre otros asuntos, del 'comercio' de datos o la inteligencia artificial. "Si queremos mantener la privacidad en nuestro hogar, no hablemos delante de la televisión aunque esté apagada", ha alertado.

Álvarez-Pallete ha asegurado que "no vemos cuánto valen nuestros datos". "Permitimos en el mundo digital cosas que jamás permitiríamos en el mundo físico. Jamás permitiríamos que un cartero leyera nuestras cartas", ha dicho. Y, sin embargo, ha añadido, "aceptamos que la plataforma lea nuestros 'emails'. Estamos entrenando máquinas para que sepan reconocer el texto".

Al respecto, el exdirectivo de Telefónica ha concretado que "cuando encendemos una televisión inteligente, transmitimos información de lo que está pasando en nuestro hogar. Si leyéramos las instrucciones, encontraríamos párrafos que dicen que, si queremos mantener la privacidad en nuestro hogar, no hablemos delante de la televisión aunque esté apagada".

El valor de los datos

Sobre el "valor de nuestros datos", Álvarez-Pallete ha explicado que "los datos de una familia americana de cuatro miembros valen al año entre 20.000 y 46.000 dólares. Eso significa que, si en España hay unos 10 millones de unidades familiares de cuatro miembros, habría entre 200.000 y 460.000 millones de dólares del PIB español que no están en las cuentas. Ese es el valor de nuestros datos".

El expresidente de Telefónica ha señalado también el consumo que supone la revolución de la inteligencia artificial. "Una consulta a ChatGPT, con cuatro o cinco preguntas, consume medio litro de agua y la misma electricidad que una bombilla encendida durante dos horas. Google y Microsoft consumen la misma energía que Portugal. La demanda de energía de la inteligencia artificial en los próximos años va a ser exponencial. Según la Agencia Internacional de la Energía, el consumo energético de los centros de datos que alimentarán la inteligencia artificial será equivalente al consumo anual de Japón", ha explicado.

Álvarez-Pallete ha insistido en que "hasta ahora vivíamos con el capital y el trabajo como factores de producción; ahora los datos son un nuevo factor de producción". "Estamos en una especie de peaje digital. Fabricamos datos que cedemos sin saber su valor para que otros saquen dinero de ellos. Y, por lo tanto, tenemos que preguntarnos si esta economía de los datos es justa. Desde mi punto de vista, no lo es", ha añadido.

"Deberíamos ser conscientes del valor de nuestros datos, decidir si queremos que se utilicen o no. Y que se nos pague por ellos", ha señalado de forma tajante.

Europa "ha perdido trenes"

Álvarez-Pallete ha querido reflexionar sobre el papel de Europa en esa "revolución digital". "Ha perdido muchos trenes" y "China es el líder". Además, ha puesto el foco en el poder que tienen en la actualidad las principales empresas tecnológicas "a las que estamos convirtiendo en interlocutores globales". Solo Nvidia —la compañía más grande del mundo— "tiene un valor bursátil equivalente a 2,6 veces el PIB de España".

Por lo tanto, ha insistido, "Europa necesita despertar. Necesitamos una política industrial, desregular algunos ámbitos, un uso responsable de la tecnología y plataformas abiertas. Y, sobre todo, necesitamos una política de 'mismos servicios, mismas obligaciones, mismas reglas'".

Frente al poder de la IA, ha reivindicado su postura: "Es el momento del humanismo. Debemos decidir cómo queremos los humanos que se desarrolle la inteligencia artificial. La tecnología será buena si los humanos hacemos que lo sea", ha concluido.