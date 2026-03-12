La familia de Oviedo que (casi) tuvo que dar la vuelta al mundo para regresar a casa por la guerra de Irán: "Fue entretenido..."

“Fue entretenido”. Con ironía describe Luis Hevia (Oviedo, 64 años) la peripecia en la que se acabó convirtiendo un viaje familiar desde Asturias hasta Australia debido a la guerra desatada en Irán el 28 de febrero tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel. Su experiencia llama la atención: debido al conflicto y al consecuente cierre de parte del espacio aéreo, la familia de Hevia acabó regresando a casa por el otro lado del planeta, en un viaje que casi dio la vuelta al mundo.

“Fueron varios días de incertidumbre”, describe Maribel Espina, mujer de Luis Hevia y natural de México —su abuelo paterno emigró desde Asturias y luego regresó—, aunque residente en Oviedo desde 1971.

La historia de esta familia empieza el 4 de febrero, cuando pusieron un pie en Australia. La expedición la formaban varias personas: Luis Hevia, Covadonga Hevia (su hermana), Maribel Espina (su esposa), Jonás Hevia (uno de sus hijos) y Ainhoa Rey (su nuera). Todos ellos viajaban para pasar unos días con Elías, el hijo pequeño de Luis y Maribel, que vive en Melbourne.

Durante su estancia alquilaron una autocaravana y recorrieron parte de la costa este del país. Jonás y Ainhoa no completaron el viaje, ya que decidieron continuar por su cuenta hasta Vietnam y regresar a Asturias más tarde. El problema llegaría para el resto de la familia el 28 de febrero, cuando Luis, Maribel y Covadonga se disponían a regresar a España en un vuelo desde Melbourne con escala en Doha y destino final Madrid. Era el mismo trayecto que habían hecho a la ida.

Todo parecía transcurrir con normalidad: el avión llevaba ya cinco horas en el aire. “Por megafonía dijeron algo en inglés que no entendimos bien. La gente empezó a alterarse y vimos que el avión estaba dando la vuelta”, recuerda Espina. Una azafata les explicó la situación: el espacio aéreo en torno a Oriente Medio había quedado bloqueado tras los ataques por la guerra y el avión, operado por Qatar Airways, no podía continuar.

El vuelo regresó a Melbourne tras unas diez horas en el aire. A partir de ese momento comenzó la búsqueda de una alternativa para volver a casa. La familia pasó varios días en un hotel, contactó con el consulado de España y trató de reorganizar el viaje mientras resolvía otro problema añadido: Luis necesitaba conseguir una medicación. “El problema era que no teníamos datos en el móvil y teníamos que andar buscando wifi”, explica Maribel.

Finalmente optaron por comprar nuevos billetes y regresar por otra ruta. Volaron desde Melbourne hasta Tokio y desde allí a Madrid, tras una larga escala en Japón. En total, más de 40 horas de viaje entre vuelos y esperas.

Llegaron a casa el 6 de marzo, casi una semana después de lo previsto. “Por lo menos llegamos”, resume Hevia, ya tranquilo, y pendiente de una reclamación a la compañía aérea por el coste de los billetes y los gatos añadidos.