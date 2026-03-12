La familia March recurre la orden para quitar la barrera que ha puesto en un camino público de Baleares

Los propietarios de la finca de Bàlitx d’Enmig han presentado un recurso contra el acuerdo del pleno del ayuntamiento de Sóller que ordena la retirada de la barrera que cierra el paso al camino público que conecta con sa Costera. La interposición de esta medida paraliza la orden de ejecución. Así lo dio a conocer ayer la secretaria de la corporación durante el pleno celebrado en el ayuntamiento de Sóller durante el cual, en el turno de ruegos y preguntas, Més per Sóller pidió explicaciones de cómo se encontraba el proceso. Esta formación expresó su sorpresa al conocer que todavía está colocado el impedimento físico que cierra el camino público.

La secretaria de la corporación explicó que estos días los representantes de la propiedad, la familia March, han presentado un recurso reclamando la suspensión del acuerdo del pleno. En su explicación, la secretaria apuntó que presentaron 59 folios de documentación que actualmente se somete a estudio por los servicios jurídicos municipales. La secretaria municipal explicó que la presentación del recurso suspende automáticamente la ejecución de la orden dictada por el pleno municipal del pasado mes de febrero. Detalló, además, que permanecerá sin ejecución hasta que haya una resolución del recurso presentado por los abogados de la familia March.

Por ello, el alcalde Miquel Nadal tuvo que reconocer ante el pleno municipal que la barrera sigue en su sitio a pesar del plazo dado por el consistorio solleric, mientras que el representante de Més, Joan Carles Simó, lamentó que “el acuerdo del pleno no ha tenido efectos”.

Plazo

El pleno de febrero del ayuntamiento de Sóller acordó dar un plazo de 8 días a la familia March para que retire la barrera que obstaculiza el paso por el camino público que conduce a Sa Costera a la altura de la finca de Bàlitx d’Enmig. Se trata de una vía incluída en la Ruta de la Pedra en Sec, por tanto, de uso público. Tras la notificación, la propiedad de la finca optó por presentar el recurso que ahora se encuentra en fase de estudio jurídico.

Desde hace más de 15 años, una barrera cierra el paso a un tramo del camino a pie a su paso por las inmediaciones de las casas de possessió de Bàlitx d’Enmig. Con el cierre, la propiedad desvió el sendero sin la preceptiva autorización.

El escándalo sobre el estado de este camino estalló recientemente cuando la Agència de Defensa del Territori (ADT) del Consell de Mallorca multó con 600 euros mensuales al ayuntamiento de Sóller por no haber retirado la barrera. El consistorio alegó y, por ahora, esta sanción está paralizada.