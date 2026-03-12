Una estudiante de La Jonquera, segunda mejor nota del MIR de Psicología: "Estuve a punto de no presentarme porque ese día no había Rodalies"

Pilar Cufí Acevedo, de 27 años, vecina de La Jonquera y graduada en la Universidad de Girona (UdG), ha obtenido la segunda mejor nota de España en las pruebas de acceso a formación sanitaria especializada en Psicología, concretamente el PIR (Psicólogo Interno Residente), el examen que permite especializarse en psicología clínica dentro del sistema público de salud.

En la convocatoria de este año, realizada el 24 de enero, se presentaron 3.355 personas que aspiraban a una de las 280 plazas PIR ofrecidas a nivel estatal. Esto convierte a la psicología en el segundo ámbito más difícil para obtener plaza, con una ratio de 12 aspirantes por cada plaza, solo superada por Biología (casi 14 aspirantes por plaza). En las comarcas de Girona, solo hay tres plazas vacantes en el Institut d’Assistència Sanitària (IAS). El área que ofrecía más plazas fue Medicina, con un total de 9.276.

"Desde el verano estudiaba entre ocho y diez horas diarias"

Psicología en el segundo ámbito más difícil para obtener plaza de residente, solo por detrás de Biología

Cufí se presentó por primera vez tras meses de intensa preparación. "Me he estado preparando durante un año; desde el verano estudiaba entre ocho y diez horas diarias, toda la semana menos un día de descanso", explica. A pesar del excelente resultado, asegura que no esperaba una posición tan alta. "Ya me había empezado a planificar para convocatorias posteriores", comenta, consciente de las dificultades para conseguir plaza.

"El verdadero reto empieza ahora; en el examen demuestras conocimientos teóricos, pero ahora llega la realidad"

La estudiante subraya que la realidad contrasta con la creciente demanda de atención psicológica. "Hoy día se habla mucho de salud mental, pero en realidad no hay suficientes plazas y cada año hay más aspirantes", afirma.

El buen resultado le dará ventaja a la hora de elegir lugar de residencia, decisión que aún está valorando. Inicialmente, le gustaría quedarse cerca de casa. "Me gustaría elegir el IAS por la proximidad y porque también hay buenos profesionales", explica, refiriéndose a la Red de Salud Mental del Institut d’Assistència Sanitària en Salt. También planea visitar otros centros durante las jornadas de puertas abiertas antes de decidir.

"Dudé en presentarme porque justo el día del examen no había Rodalies y no sabía si podría volver a casa"

Una vez comience la residencia, espera orientar su carrera dentro de la psicología clínica, posiblemente en el ámbito infantojuvenil, con el que ya tiene experiencia. "He trabajado mucho en el ámbito educativo y con niños y adolescentes; es un entorno que me resulta familiar", señala. También admite que "el verdadero reto empieza ahora", cuando comenzará a desarrollarse profesionalmente. "En el examen demuestras conocimientos teóricos, pero ahora llega la realidad".

Convocatoria con polémica

Los resultados publicados son provisionales; los definitivos se conocerán en marzo. La convocatoria de este año ha sido especialmente convulsa, marcada por retrasos y mala gestión, con quejas de los aspirantes. "Ha habido caos organizativo; los resultados se publicaron un mes más tarde que el año pasado y algunos aspirantes ni siquiera sabían si estaban admitidos el día del examen", explica. Diversos trámites administrativos se retrasaron y algunos recursos aún se estaban resolviendo después de la prueba.

La eliminación de la sede del examen en Girona también afectó a los aspirantes locales. "Tuvimos que ir a Barcelona, en mi caso desde La Jonquera, justo el fin de semana en que hubo caos ferroviario con suspensión de trenes de Rodalies; dudé mucho sobre si presentarme o no porque no sabía si podría volver a casa".

Mensaje a futuros aspirantes

Cufí se graduó en Psicología en la UdG en 2021 y durante este tiempo combinó diferentes trabajos, como vigilante en un comedor escolar. Explica que preparar el PIR requiere gran esfuerzo personal y recursos económicos para poder dedicar tiempo al estudio.

Es la única representante de la Universidad de Girona que aparece en alguno de los rankings publicados por el Ministerio de Sanidad, en los que figuran las diez mejores notas de cada ámbito: medicina, enfermería, farmacia, psicología, biología, química y física.

A pesar de las dificultades, asegura que valió la pena intentarlo y anima a otros estudiantes a seguir sus pasos: "Si te lo propones, es porque realmente te gusta. Vale la pena intentarlo y no quedarte con la duda de si lo hubieras podido lograr".