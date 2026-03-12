El exjefe de los Mossos d'Esquadra Eduard Sallent dirigirá proyectos de gestión de crisis en SIMA Consulting

El exjefe de los Mossos d'Esquadra Eduard Sallent, que ha pedido una excedencia del cuerpo policial -actualmente era el jefe de la región Metropolitana Sur de la policía catalana- se incorporará a la actividad privada en SIMA Consulting, una consultora de la que es socio fundador. Sallent dirigirá proyectos relacionados con gestión de crisis, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

Con este movimiento, Sallent inicia una nueva etapa profesional poniéndose al frente de proyectos vinculados a la estrategia corporativa y la gestión de riesgos complejos. "Su incorporación busca reforzar el crecimiento de la firma y aportar su experiencia en el análisis de situaciones críticas y la toma de decisiones estratégicas", señala la compañía.

SIMA Consulting es una consultora especializada en estrategia, gestión de crisis y comunicación, entre otros ámbitos. Bajo el lema 'Hacer que las cosas pasen', la firma se centra en ofrecer soluciones ejecutivas en entornos cambiantes. Eduard Sallent compartirá el liderazgo del proyecto con Raül Múrcia, actual CEO de la consultora.

El que fuera alto mando de los Mossos fue destituido por el Govern de Salvador Illa después de que, el día de la investidura, en agosto de 2024, el expresidente Carles Puigdemont, que viajó a Barcelona, donde pronunció un mitin en Arc de Triomf, escapara del dispositivo policial a pesar de que había una orden de detención contra él.

Hace unos días, Sallent pidió al departamento de Recursos Humanos del cuerpo, de forma telemática, una excedencia y la tramitación está prevista que acabe en unas semanas. Varias fuentes han apuntado a este diario que Sallent hizo su petición de salida de Mossos a través de los canales de recursos humanos oficiales, y que la tramitación de ese proceso puede acabar a finales de marzo.

La última actuación de Sallent como mando de la Metropolitana Sud fue el diseño y aplicación del plan de seguridad del Mobile World Congress. El operativo, que se reforzó por el conflicto bélico en Oriente Medio, acabó este jueves con un descenso del 49% de los delitos.

Licenciado en Filosofía, Sallent se incorporó a los Mossos en 1997. Fue comisario jefe en dos periodos entre junio de 2019 y noviembre de 2020, nombrado por el exconseller Miquel Buch, y entre el 17 de octubre de 2022 designado por el exconseller Joan Ignasi Elena hasta que fue relevado por la actual consellera de Interior, Núria Parlon, que confirmó a Josep Lluís Trapero como director de la Policía y designó a Miquel Esquius como nuevo comisario jefe en sustitución de Sallent.

Otra polémica en la que se vio salpicado guarda relación con la creación, por parte del anterior equipo de Interior de ERC, de una nueva plaza de mayor de los Mossos d'Esquadra. En 2024 Sallent optó a la plaza y la ganó, imponiéndose a la comisaria Alícia Moriana, actual número 2 del cuerpo policial, que impugnó las bases del proceso. También varios sindicatos policiales lo llevaron a los tribunales. Mientras tanto, él realizó el curso preceptivo y, el pasado verano, un juzgado de Barcelona avaló la convocatoria. Pese a ello, todavía no se han resuelto todos los recursos presentados, por lo que la designación de la plaza no se ha hecho oficial. Con su petición de excedencia, esta resolución queda en el aire.