La Comunidad Valenciana quiere construir 120.000 nuevas viviendas en suelo reservado a infraestructuras municipales

Nuevas viviendas en suelo dotacional municipal. En total, 120.000 inmuebles a lo largo de la Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha propuesto este miércoles la construcción de nuevas viviendas destinados a su uso para “facilitar la solución del problema” del acceso al hogar, que a día de hoy es la principal preocupación de los españoles, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así lo ha anunciado el jefe del Consell en un acto organizado por el diario Las Provincias, donde ha defendido que “la vivienda es la prioridad absoluta” de su ejecutivo en un contexto marcado por el escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas a personas relacionadas con los ayuntamientos de Alicante, Sant Joan y San Vicente del Raspeig y con la Generalitat, que fue destapado por INFORMACIÓN a finales de enero.

En concreto, el total de las 120.000 viviendas citadas por el presidente se construirían sobre suelo dotacional municipal, es decir, espacio de titularidad local reservado para infraestructuras; y sobre suelo perteneciente al patrimonio municipal. Según sus cálculos, en la Comunidad se acumulan 8 millones de metros cuadrados en suelo con estas catalogaciones, y las viviendas propuestas se podrían construir en la mitad de este espacio, es decir, en 4 millones de metros cuadrados. “No quiero que se agoten todos”, ha matizado, en referencia a la totalidad del espacio municipal disponible. El Consell no ha dado detalles sobre como se repartirían territorialmente estas viviendas.

El presidente autonómico cree que esta medida serviría para “acabar con la emergencia habitacional en la Comunidad”, y aunque no ha aclarado plazos para llevar a cabo la propuesta, ha explicado que “en los próximos meses” el Consell pondrá en marcha la herramienta Proyectos Habitacionales Locales con el objetivo de destinar estos suelos a la construcción de vivienda.

Para ello, también ha afirmado que en la tramitación en las Cortes del Plan Simplifica, concebido para eliminar burocracia considerada “excesiva” en los trámites de la administración, se introducirán “cambios que permitan llevar a cabo estos planes”.

Por último, el jefe del Consell ha defendido la gestión del Plan Vive, con “4.800 viviendas de protección pública en marcha”, aunque la mayoría todavía enfrascadas en los trámites previos a su construcción, y con el objetivo de construir 10.000 inmuebles.

Escándalo de Les Naus

A raíz de las polémicas adjudicaciones en el residencial Les Naus de Alicante, Llorca también ha dedicado parte de su discurso a destacar el “aumento” de “mecanismos de control” y la “creación de una comisión con tres funcionarios” para gestionar la entrega de viviendas protegidas, medidas ya anunciadas estas últimas semanas desde que estallara el caso. En este sentido, también ha dicho que “se ha introducido el criterio del arraigo para priorizar a los residentes locales en las adjudicaciones”.

Críticas

Desde el grupo socialista en las Cortes Valencianas han criticado esta propuesta por considerar que el presidente de la Generalitat “continúa con su política de negocio con la Vivienda”, ya que “el suelo dotacional, que es para equipamientos públicos, lo quiere entregar a los intereses privados con fines especulativos”. “Solo quieren convertir el suelo dotacional en un activo inmobiliario lucrativo”, ha dicho María José Salvador, síndica adjunta del PSPV.

Por otra parte, la portavoz de Vivienda de Compromís en la cámara autonómica, María José Calabuig, ha subrayado que "el suelo dotacional es necesario para construir escuelas, hospitales, centros de día, bibliotecas o parques", y se pregunta "qué necesidad tiene el PP de ocupar solares destinados a servicios públicos, a no ser que pretenda favorecer la construcción de escuelas y hospitales privados o beneficiar a amigos para que hagan negocio especulando con viivendas". Además, ha apuntado que "hay cerca de 40 millones de metros cuadrados donde se puede construir vivienda en nuestro territorio sin tener que acudir a suelo público" y "500.000 casas completamente vacías y muchas otras que podrían rehabilitarse para salir al mercado del alquiler asequible".

Por otro lado, Llorca volvió a defender la gestión del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Preguntado sobre si al regidor popular le han faltado "reflejos" con este tema, Llorca apuntó que "ha sabido reaccionar" a esta crisis. "Ha detectado un problema, lo ha controlado de inmediato, ha trasladado aquellas irregularidades que consideraba a la Fiscalía, como está haciendo nuestra vicepresidenta primera y, además, ha apartado a aquellas personas y ha exigido las responsabilidades a aquellos funcionarios o personas que consideró que no actuaron correctamente", apostilló.