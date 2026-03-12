El alimento que recomienda Aurelio Rojas, cardiólogo, para reducir el riesgo de infarto

La alimentación es un factor clave que ayuda con la prevención de muchas enfermedades. La salud cardiovascular y cerebral, se pueden cuidar con cosas tan simples como los frutos secos, concretamente uno: las nueces.

El doctor Aurelio Rojas, es un reputado cardiólogo de Málaga con varios años de experiencia. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, y se especializó en Cardiología en el Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga, donde sigue trabajando hoy en día. En una reciente publicación de su cuenta de Instagram habla de este fruto seco y sus beneficios en nuestro cuerpo.

"Hay un fruto seco tremendamente superior, si lo comparamos con el resto, a nivel científico para mejorar tu salud y la de tu corazón. Hablamos de las nueces", asegura el doctor. Según comenta, hay tres formas en las que las nueces aseguran nuestro bienestar.

Reduce el colesterol

En primer lugar, explica: "mejora el colesterol, pero no donde las personas creen, no baja el colesterol total a lo loco. Lo que hace es reducir los niveles de LDL oxidado, que es el colesterol que provoca los infartos y los ictus". Esta información se puede encontrar en un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition. El análisis concluye que los niveles de LDL oxidado disminuyeron hasta un 10% en los participantes.

En segundo lugar, asegura: "aumenta la variabilidad de la frecuencia cardiaca, que puedes medir con tu reloj inteligente, y es uno de los marcadores más modernos de juventud, salud y fuerza de tu corazón. Esto lo hace gracias a que modula la actividad del sistema nervioso parasimpático que contrarresta los efectos negativos del estrés". Por tanto, el doctor asegura que las nueces rejuvenecen el corazón y ayudan a reducir el estrés.

Inflamación sistémica

La última manera en la que las nueces ayudan a la salud según el cardiólogo es: "reduce la inflamación sistémica, la causa común de todas las enfermedades no transmisibles de la actualidad. Y esto lo ha demostrado reduciendo entre un 10 y un 15% marcadores que puedes ver en tu analítica común de inflamación, como la PCR ultrasensible".

Finaliza su discurso citando un estudio realizado por investigadores de Predimed: "las personas que toman 30 gramos de nueces, lo que equivale a comer entre 6 u 8 unidades al día de este fruto seco, tienen un 30% menos de riesgo de sufrir un infarto". Por tanto, las nueces, más baratas que las pastillas cardiovasculares, resultan ser mucho más efectivas y fáciles de conseguir.