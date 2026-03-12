Bufandas con la cara de Franco como premio en un puesto de una feria en Mallorca

Un puesto de juegos de la Fira del Ram de Palma ofrece como premio bufandas con la cara de Francisco Franco y lemas asociados al franquismo. La polémica prenda se obtiene como recompensa al ganar en uno de los juegos del recinto ferial.

Las bufandas se encuentran en un puesto de lanzar dardos para pinchar globos, donde los participantes pueden elegir entre distintos premios en función del resultado. Entre ellos figura este artículo, que muestra el rostro del dictador junto a expresiones como 'Arriba España' o 'Una grande y libre', el lema central del régimen franquista.

Igualmente, no es la primera vez que se detecta la presencia de artículos con simbología franquista en espacios comerciales de Palma. En diciembre de 2024, inspectores del Ayuntamiento retiraron varias banderas de España con simbología franquista que se vendían en un expositor del mercadillo de Navidad de ses Estacions.

El comerciante responsable se enfrentaba entonces a una posible multa de entre 300 y 600 euros, según recoge el reglamento municipal de consumo y mercado minorista. En todo caso, la actuación municipal se basó en que el producto no se ajustaba a la autorización concedida al expositor para la venta en el mercadillo.

El vendedor defendió en aquel momento que su actividad respondía únicamente a motivos comerciales y que en su puesto ofrecía también otros tipos de banderas, como las del Orgullo Gay o de diferentes comunidades autónomas.

La presencia de este tipo de simbología coincide además con un contexto político marcado por la polémica. Justo ayer, PP y Vox aprobaron en el Parlament la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares, una normativa aprobada en 2018 durante el Govern del Pacte.

Noticias relacionadas

La derogación de la ley salió adelante con los votos de ambos partidos y provocó críticas de la oposición e incluso una concentración de protesta frente a la Cámara autonómica.