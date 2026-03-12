Los incentivos fiscales aceleran la instalación de placas solares en el área de Barcelona

Los ayuntamientos que bonifican el IBI para instalaciones solares fotovoltaicas están logrando acelerar la transición energética local. Esa es la principal conclusión del estudio presentado por la Diputació de Barcelona, que constata que los municipios con este tipo de incentivos fiscales han registrado un 30% más de instalaciones de autoconsumo solar que aquellos que no los aplican.

El informe pone cifras a una política municipal que en los últimos años ha ganado peso como herramienta para impulsar la descarbonización. Si hasta hace unos años lo más habitual eran las subvenciones para poner placas solares, ahora se apuesta mucho más por bonificar una parte del IBI. ¿Y cuáles son los resultados de esta nueva política?

En los últimos siete años, 252 municipios con la gestión del IBI delegada en la Diputación han logrado ahorrar a los ciudadanos, en total, más de 40 millones de euros en el pago de este impuesto. La tendencia es ascendente y el año en el que más ahorraron, un monto de 16 millones, los vecinos que colocaron en sus casas placas fotovoltaicas fue 2025.

66.000 hogares

La Diputación estima que, gracias a esta medida, se han instalado ya 221 gigavatios, lo que equivaldría a la energía que consumen unos 66.000 hogares. "Es como tener una ciudad grande abastecida con energía limpia", señala Marc Serra, presidente del Área de Acción Climática y Transición Energética de la Diputación.

Colocación de placas solares. / Pexels

Pero en euros, ¿cuánto se ahorra más o menos cada vecino que coloca placas solares en su casa? Por cada cinco euros invertidos, de media, se recupera uno. "Esto significa que si te gastas 10.000 euros en la instalación, puedes recuperar algo más de 2.000", destaca Serra.

Aun así, cabe destacar que no todos los municipios aplican esta medida, que supone un coste para el consistorio que la pone en marcha. Además, no todas las localidades comprometen el mismo presupuesto. Algunos han "sacrificado" un 1% de lo que ingresan normalmente con el IBI, mientras que otros, hasta un 8%.

Rentas elevadas

La contrapartida de estas actuaciones, que según Serra actúan como palanca que impulsa la transición energética, es la desigualdad que generan. "Normalmente, son las viviendas unifamiliares las que se benefician del incentivo fiscal", admite el diputado. "En general, favorece a las rentas más elevadas", añade.

Los datos lo confirman: en los últimos tres años, el 80% de los expedientes bonificados corresponde a viviendas unifamiliares, frente al 20% de edificios plurifamiliares, aunque en este último segmento se aprecia una ligera tendencia al alza.

Por esta razón, la Diputación ya busca la fórmula para que los hogares plurifamiliares, y por consiguiente las rentas menos altas, también tengan acceso a la rebaja del IBI. "Proponemos a los ayuntamientos que no bonifiquen a los edificios que no son residencia habitual", expone Serra, como una de las alternativas planteadas para revertir la situación. "Al fin y al cabo, subvencionamos parte de una infraestructura privada que te garantiza electricidad a bajo coste durante unos 20 años", subraya.

No más subvenciones

En estos momentos, los consistorios de Barcelona están convencidos de que las bonificaciones del IBI son la mejor fórmula para extender las renovables de autoconsumo. Sobre la posibilidad de regresar a las subvenciones, Serra dice que esta opción no está sobre la mesa. Tampoco la Generalitat se plantea abrir convocatorias de ayudas para instalar placas fotovoltaicas, como sí se hizo años atrás.

Noticias relacionadas

"Hemos visto que este mecanismo es más eficiente: con un solo euro público, se movilizan cinco euros privados", argumenta. "A través de subvenciones, que a menudo alcanzan el 40%, el coste es mucho más alto para la Administración", zanja Serra.