El área de Barcelona detecta una fuga de agua por cada 500 habitantes en pueblos pequeños

Un programa de detección de escapes en las redes de agua lanzado por la Diputación de Barcelona ha permitido hallar al menos una fuga por cada 500 habitantes. Estos datos, que tan solo muestran una parte del problema, confirman la situación de precaria de algunas de las tuberías, muy viejas, sobre todo en núcleos rurales muy diseminados o con urbanizaciones. Hasta el momento, se han inspeccionado unos 2.000 kilómetros de red en 102 localidades que cumplían estas características y que tenían dificultades para abordar las reparaciones.

"Muchos pueblos no tienen capacidad económica ni técnica para saber dónde están las fugas ni para repararlas", destaca Marc Castells, diputado delegado de Infraestructuras. Para dar respuesta al asunto, la Diputación ha invertido casi 500.000 euros en encontrar los escapes de agua.

Después de las actuaciones, los ayuntamientos han podido resolver las incidencias y, en total, se han ahorrado 3,05 hm3 de agua, una cantidad que equivale al agua que consume la comarca del Berguedà en un año o a algo menos de lo que cabe en el embalse de Foix, uno de los más pequeños de las cuencas internas.

Si se trata de consistorios con recursos limitados, ¿cómo se han costeado las obras de mejora? Varios de los pueblos han usado fondos de la Diputación, a través de una línea de ayudas para políticas hídricas de 100 millones de euros. Algunos, en cambio, han utilizado recursos propios y otros han tirado de las ayudas que dio la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) para renovar las redes más envejecidas.

70% de pérdidas

"Los resultados del programa son extraordinarios, porque permiten dar respuesta a una problemática importante que debemos seguir afrontando", sostiene Castells, que asegura que se seguirá trabajando para continuar con el trabajo. Destacan casos como el de Rubió (Anoia), un pueblo de 237 habitantes que perdía el 71% del agua que circulaba por sus cañerías. Tras las actuaciones, se ha revertido el escenario y ahora se ahorran 34 m3 al día.

"En plena crisis hídrica, íbamos a pueblos que se veían forzados a comprar agua que trasladaban con camiones cisterna", detalla Laura Guerrero, técnica responsable del ciclo del agua de la Diputación. "Después de las obras, dejaron de depender de esta medida, solo con el agua que recuperaban tras poner fin a las fugas", subraya.

Embalses llenos

La medida se lanzó con la preocupación de la escasez y con la necesidad urgente de encontrar agua "como fuese". No obstante, Castells destaca que ahora hay que continuar avanzando en esta dirección. "La sequía hay que combatirla con los embalses llenos", resume, en una frase que ya han repetido en los últimos meses varios responsables de la Administración catalana. "No nos podemos relajar y debemos seguir realizando planes directores para evaluar el estado de las redes de agua y proponer soluciones útiles y eficaces para los ayuntamientos.

La detección de las fugas se aborda con aparatos que miden el ruido por la noche, cuando el silencio reina en los centros urbanos. "La tendencia es empezar a instalar aparatos que funcionen también durante el día y que sirvan para digitalizar las tuberías y disponer de un telecontrol constante de la red", dice Guerrero. En muchas ciudades metropolitanas, ya se actúa con este sistema. De hecho, en el AMB (Área Metropolitana de Barcelona), la eficacia es del 80%, un porcentaje mucho más elevado que el de las localidades pequeñas, rurales, aisladas o con urbanizaciones, cuyas operadoras invierten mucho menos y que, por lo tanto, siguen necesitando servicios de detección como el que ha puesto en marcha la Diputación.