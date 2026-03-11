Psicología
Xènia València, psicóloga: "Un profesional de la salud mental también puede equivocarse"
La joven manresana se ha hecho viral en redes sociales por hablar sobre bienestar emocional y acaba de publicar su primer libro, 'Para i Repara'
Andrea Izquierdo
"Los psicólogos también pueden equivocarse". Xènia València (shhenia__) (Manresa, 2001) es contundente. La joven de Manresa, que cursa el máster en Psicología General Sanitaria para ejercer como terapeuta, defiende una visión más humana del profesional de la salud mental y normaliza que ellos mismos también puedan dudar o necesitar ayuda. Lo reivindica como estudiante en formación y también como referente en las redes sociales. Su popularidad, con 796.000 seguidores en TikTok y 193.000 en Instagram, la ha llevado a publicar Para i Repara, un libro sobre autoconocimiento y bienestar emocional.
Un comentario de una amiga en un momento decisivo, durante el bachillerato, estuvo a punto de hacerla renunciar a "la única profesión en la que me veía trabajando". Cuestionó si tenía las aptitudes para estudiar la carrera, algo que ella recuerda que "puso a prueba" su temprana vocación por la psicología. Se planteó buscar una alternativa, pero finalmente la duda acabó reforzando aún más su convicción.
Supervisión
Ahora, a punto de terminar su formación, se acerca a un momento trascendental: empezar terapia con personas reales. Quiere reducir el vértigo de los inicios con un método habitual pero "poco conocido socialmente": la supervisión de otro psicólogo. "No es obligatorio, pero muchos compañeros lo hacen cuando empiezan", confiesa. Iniciará su trayectoria profesional tutorizada por alguien que "me ayude a resolver dudas", explica.
"Los psicólogos también tienen miedo de no dar las respuestas adecuadas", advierte. "No tienes a nadie al lado que te diga si lo que has aconsejado es correcto". Esto hace que el fantasma del síndrome del impostor sobrevuele la profesión "más de lo que parece". Aun así, defiende que reconocer los propios límites y decir "no lo sé" también es profesional.
"Pedir ayuda"
Aunque sea a través de una pantalla, ya tiene contacto con personas en las redes. Tras conocer a su pareja, la 'influencer' Laura Casquero (lauracasquero888), y ganar seguidores al hacer pública la relación, decidió crear contenido sobre salud mental para combatir la desinformación. "La mayoría de gente que habla del tema no tiene ni idea", alerta. Aunque lo compagina con el maquillaje, su principal hobby, trata cuestiones como la autoestima, la familia o las relaciones.
Su objetivo es que sus seguidores comprendan la importancia de "pedir ayuda". "Aceptar que no lo sabemos todo ahorra muchos quebraderos de cabeza", dice. "Ni yo misma, como psicóloga, sabría cómo afrontar ahora mismo la muerte de mi padre", admite.
En el futuro quiere abrir una consulta online que ofrezca un "espacio seguro" para expresarse sin fronteras. "Quiero ayudar a la gente a conectar con sus emociones y entender que no saber qué te pasa no significa estar loco". No descarta escribir más libros: por ahora se centra en promocionar el actual, que firmará este Sant Jordi en Manresa.
