Los trenes vuelven a la R3 de Rodalies: restablecido el servicio entre La Garriga y Ripoll

Los trenes han vuelto a circular por la R3 entre La Garriga y Ripoll, tras un mes y medio con la línea completamente cortada tanto por las obras programadas de desdoblamiento como por las incidencias que afloraron en el entramado ferroviario catalán tras el accidente de Gelida. Así lo ha confirmado a través de las redes sociales la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que asegura que se trata de un restablecimiento "parcial" del servicio y detalla que los buses sustitutorios que hasta ahora suplían el tráfico de trenes seguirán funcionando estos días.

Rodalies había anunciado este martes en una reunión con la plataforma de usuarios Perquè No Ens Fotin el Tren que, efectivamente, el servicio se restablecía desde este mismo miércoles. La consellera, sin embargo, prefirió no confirmar la noticia durante la rueda de prensa posterior al Consell Executiu ya que, esta misma noche, se han realizado las últimas marchas blancas que han acabado de certificar la seguridad del trazado. "La experiencia nos ha enseñado que es bueno esperar a estas últimas pruebas para asegurarse que no hay que retrasar nada", ha defendido Paneque, en alusión a los fallidos anuncios de reapertura al inicio de la crisis. Ya se habían aprobado, eso sí, los certificados de seguridad de Adif y Renfe necesarios para que los trenes circularan.

Sea como fuere, tal y como sí detalló la consellera, el servicio es de "un tren por hora" a causa de las limitaciones temporales de velocidad que siguen activas en el trazado de la línea. El trayecto entre las dos estaciones de cabecera se salva en aproximadamente una hora y 20 minutos y los primeros trenes que han circulado esta mañana han acumulado retrasos de cerca de 10 minutos, según el visor a tiempo real de Rodalies que Renfe pone a disposición de los usuarios.

El resto de la línea

Todavía falta mucho, eso sí, para que los trenes puedan circular por toda la línea. El tramo entre L'Hospitalet y la Garriga seguirá cerrado por las obras de desdoblamiento de la línea y por los trabajos de remodelación de la estación de Montcada Bifurcació. Si todo va según lo previsto, la circulación se restablecerá desde la cabecera de línea hasta Parets del Vallès a partir del mes de mayo, aunque habrá que esperar hasta enero de 2027 para poder llegar de Barcelona hasta Vic sin tener que usar alguno de los buses sustitutorios que Renfe fleta desde la estación de Fabra i Puig.

Al otro extremo de la línea, entre Ripoll y Puigcerdà o La Tour de Carol, no se prevé que los trenes empiecen a circular hasta finales de abril. Adif ha aprovechado el cierre sobrevenido tras el accidente de Gelida para adelantar unos trabajos de mantenimiento en dos túneles del tramo transpirenaico –en Ribes de Freser y en Toses– programados para 2027 y que acabarán "durante la primavera", según apunta la empresa pública. Una de las reclamaciones de los usuarios, precisamente, era que cuando se restableciera el servicio los trenes llegaran hasta Ribes de Freser, algo que de momento no se ha dado, aunque la consellera ha asegurado que "se está trabajando en la recuperación del tramo Ribes - Ripoll".

Además del resto de la R3, aún quedarán tramos por reabrir en la red de Rodalies. La línea más perjudicada es la R15, que sigue cerrada entre Reus y Riba-Roja d'Ebre, aunque también tiene que restablecerse el servicio de la R8 entre Martorell y Rubí. También deben normalizarse los recorridos de la R1 entre Blanes y Maçanet y los de la R4 entre Terrassa-Manresa, que todavía funcionan con trenes lanzadera y buses complementarios al servicio ferroviario.