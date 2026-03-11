Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entre Sant Martí de Centelles y Figaró

Un desprendimiento obliga a cortar uno de los tramos de la R3 reabiertos este miércoles

Una piedra de grandes dimensiones ha acabado sobre la vía y ha obligado a interrumpir la circulación de la recién restablecida línea

Los trenes vuelven a la R3 de Rodalies: restablecido el servicio entre La Garriga y Ripoll

Rodalies anuncia que la R3 reabrirá este miércoles entre La Garriga y Ripoll

Un tren de la R3.

Un tren de la R3. / Zowy Voeten / EPC

Pau Lizana Manuel

Pau Lizana Manuel

Barcelona
Cuando todavía no han pasado ni diez horas desde que el servicio ferroviario de la R3 se ha restablecido entre La Garriga y Ripoll tras un mes y medio de corte por las investigaciones derivadas del accidente de Gelida, Rodalies se ha visto obligada a interrumpir la circulación de los trenes entre Sant Martí de Centelles y Figaró. Según ha anunciado Renfe a través de sus canales oficiales, "un objeto de grandes dimensiones" ha caído sobre la zona de vías y ha obligado a los pasajeros a recurrir de nuevo a los buses sustitutorios. Se trata de una piedra de grandes dimensiones que ha acabado sobre los raíles tras un desprendimiento de tierras.

Según ha informado ACN, uno de los trenes que viajaba sin pasaje se ha encontrado con la roca, pero ha podido evitar la colisión. Adif ya ha informado que de sus técnicos trabajan para retirarlo con la mayor brevedad posible.

De momento, el servicio de buses alternativos seguía en marcha porque, tal como avisó la consellera de Territori, Sílvia Paneque, este mismo partes, ya se preveía que el servicio de la R3 no sería el habitual debido a las limitaciones de velocidad que siguen activas en el trazado. Así, Renfe no ha tenido que disponer buses para este nuevo corte imprevisto, sino simplemente redirigir a los pasajeros a los buses que ya circulaban.

La consellera también anunció este martes que los certificados de seguridad necesarios para restablecer el servicio ya se habían aprobado tanto por Renfe como por Adif. Además, condicionó la reapertura de este miércoles a que las marchas blancas de la noche y la madrugada –los recorridos exploratorios sin pasajeros– se desarrollaran sin incidencias.

