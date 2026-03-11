Un preso golpea a varios funcionarios y se atrinchera en Brians 2
El interno atacó a los trabajadores cuando iban a asignarle una celda y agredió a los afectados en varias ocasiones
R. Tortosa
Un preso del centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, atacó a los funcionarios que lo acompañaban el viernes para asignarle una celda y se atrincheró en un espacio de las instalaciones. Los trabajadores acabaron reduciéndolo porque, según los testimonios, el interno, un hombre muy corpulento, mantuvo en todo momento una actitud violenta.
El incidente empezó cuando el personal de Brians 2 pidió al recluso que entregara sus pertenencias. En primera instancia, cargó contra una funcionaria y, a continuación, agredió a otras víctimas. Entonces, avanzó hacia el office que hay cerca del punto donde había arrancado el episodio y, una vez en el interior, se negó a salir. De hecho, no dejó de desafiar a los trabajadores.
El centro activó el código previsto para resolver crisis de esta envergadura. Pero los efectivos movilizados no esposaron inmediatamente al preso y algunos de ellos recibieron más puñetazos y patadas. Las contusiones por el suceso obligaron a prestar atención médica a los afectados, después de que el hombre fuera controlado.
Los portavoces de UGTPresons recuerdan que los funcionarios son "agentes de la autoridad", razón por la cual, añaden, "las agresiones físicas contra personal penitenciario no son simples incidentes regimentales, sino delitos de atentado", es decir, "deben tener consecuencias penales claras".
