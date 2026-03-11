Polémica por las patrullas vecinales en un barrio conflictivo de Sevilla: 50 entidades se alzan contra la violencia de "pobres contra pobres"

La tensión generada en El Cerezo, en Sevilla, por los problemas de seguridad y convivencia que derivaron en la organización de patrullas vecinales para reivindicar más presencial policial se extiende por toda la ciudad. El barrio, ubicado en el distrito Macarena, tiene uno de los equilibrios poblacionales más complejos de Sevilla y se encuentra además cerca de los principales dispositivos para personas sin hogar.

Por este motivo, medio centenar de organizaciones de todo tipo y de distintos barrios de la ciudad se han unido para firmar un manifiesto por la convivencia y en contra de la violencia en el que piden a las administraciones, que están protagonizando estos días un cruce de reproches, una mayor implicación en los problemas del barrio. Y, al mismo tiempo, censuran la organización de patrullas vecinales que generen más violencia e incrementen los problemas de convivencia.

"Queremos trasladar nuestra profunda preocupación con el deterioro de la convivencia en el barrio de la Macarena y por la organización de patrullas en El Cerezo para expulsar a personas sin hogar generando situaciones de tensión y violencia que en ningún caso contribuyen a resolver los problemas del barrio", recoge el manifiesto suscrito por medio centenar de entidades.

En este sentido, los colectivos firmantes reprochan la actuación de las administraciones ante el grave problema existente y de los vecinos y comerciantes que han planteado la organización de patrullas vecinales: "Rechazamos de manera rotunda estas actuaciones así como la inacción de las administraciones competentes, especialmente la policía que está permitiendo que grupos de personas encapuchadas actúen violentamente en el espacio público expulsando y acosando a personas en situación de vulnerabilidad".

Soluciones integrales

Las entidades firmantes piden que los problemas del Cerezo no se conviertan en una lucha de "pobres contra pobres": "La salida sólo puede construirse desde la lucha conjunta por mejorar las condiciones de vida de todos con un fortalecimiento real de los servicios públicos, políticas de vivienda digna, recursos de empleo y formación, dispositivos de mediación vecinal y espacios de participación", recoge el escrito.

Las organizaciones piden así una mayor implicación a todas las administraciones aunque señalan especialmente al Ayuntamiento de Sevilla al que culpan de haber "ignorado durante años las dificultades que tiene por delante el vecindario de la Macarena por la concentración de recursos y la falta de medios adecuados".

Noticias relacionadas

Entre las asociaciones firmantes se encuentran colectivos vinculados a la izquierda sevillana como Apdh, la Asociación sevillana de ONG, la Coordinadora ciudadana de Parque Alcosa, Entrepueblos, Ecologistas en Acción, el Sindicato de Inquilinos o incluso formaciones políticas como Podemos Andalucía.