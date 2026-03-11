Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 11 de marzo de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 11 de marzo de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
- Detenido el propietario de una empresa de limpieza y gestión de residuos de Malgrat de Mar por explotación laboral
- Mònica, 22 años, adicta a los ansiolíticos: 'Buscaba la pastilla como una yonqui
- La llegada de una dana presagia varios días de lluvias, inestabilidad atmosférica y bajada de las temperaturas en España
- Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern
- Los expertos ven inviable elevar la R1 de Rodalies como propone Puente y defienden proteger el actual trazado
- Educació pacta con CCOO y UGT una subida de 3.000 euros anuales para los profesores, pero Ustec se desmarca y mantiene las huelgas
- Restablecida la circulación de trenes en la R2 y la R2 Sud entre el Prat de Llobregat y Gavà tras una avería en la infraestructura