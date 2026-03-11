Pisos por más de un millón de euros en la zona de Nuredduna: la nueva escalada del mercado inmobiliario en Palma

La vivienda en la calle Nuredduna de Palma y alrededores está alcanzando precios récord. En estos momentos, se han puesto a la venta pisos millonarios a los que difícilmente pueden acceder los residentes en la capital balear.

La promotora británica Taylor Wimpey ha empezado a comercializar su primera promoción de pisos en Ciutat, ubicada en la calle Gilabert de Centelles, junto al Corte Inglés de Avenidas. El proyecto, enfocado al lujo, contará con pisos y áticos de dos habitaciones, con un precio de venta desde 780.000 euros y con áticos que se venden por 1,1 millones.

La promoción en cuestión se llama 6 Palma haciendo alusión al hecho de que es un edificio de solo seis apartamentos, “con acceso inmediato a una amplia gama de servicios, comercios, restaurantes y opciones de ocio, a menos de 300 metros de plaza de España y junto al Corte Inglés, colegios y la estación intermodal”.

La promotora, que entregará los pisos en octubre de 2027, explica que cada apartamento dispone de dos dormitorios dobles y dos baños completos. La cocina está integrada en el salón comedor. Las primeras plantas y los áticos cuentan con amplias terrazas.

Hace un año se iniciaron los primeros trabajos en el solar: se echó abajo un edificio entero y se empezó a preparar el terreno para la construcción.

Efectos de la peatonalización

En esta zona de la ciudad, el metro cuadrado tiene un precio muy elevado, pues es una extensión del centro histórico y también está muy cerca de uno de los ejes cívicos de Palma, Nuredduna. De hecho, uno de los efectos de la peatonalización de la calle ha sido el aumento de precios de la vivienda.

Nael Falo, portavoz de la plataforma Flipau amb Pere Garau, sostiene que la peatonalización ha acelerado la elitización de todo el entorno; es decir, se ha producido un efecto imán de la calle para la inversión y el mercado e lujo. Asimismo, la plataforma teme que predominen compradores de fuera e inversores.

En esta conocida calle, también se ha puesto a la venta un piso de tres habitaciones con terraza por 1,1 millones. Un ático en cuyo anuncio se destacan las características de Nuredduna, una vía que destaca “por su ambiente cosmopolita, su proximidad a boutiques, restaurantes, mercados tradicionales y todos los servicios esenciales”.

Taylor Wimpey tiene una segunda promoción en marcha en Palma. Está ubicada en la calle Manacor. También se construirán apartamentos de dos dormitorios y uno individual. El edificio se levantará en un solar donde se ha derruido una construcción de 1942.