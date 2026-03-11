La nueva semana de protestas educativas en Catalunya arranca este sábado con una manifestación en Barcelona por la etapa 0-3

El sindicato Ustec, mayoritario entre los docentes de Catalunya, junto con la CGT y la Intersindical, iniciaron este martes una consulta a todo el personal educativo para decidir si avalan o no el acuerdo que firmó el lunes el Govern con CCOO y UGT, y que los sindicatos organizadores de esta suerte de referéndum rechazan (igual que el sindicato Professors de Secundària, el segundo con más representación).

Aunque se oponen de forma activa a la subida salarial aceptada por CCOO y UGT al considerarla todavía insuficiente, los sindicatos Ustec, la CGT y la Intersindical insisten en que quieren "delegar la decisión final" a los propios trabajadores. Por eso este martes enviaron la consulta a los correos XTEC -los del trabajo- del conjunto del profesorado.

La consulta estará abierta hasta el viernes, 13 de marzo, a las ocho de la mañana. Si los resultados de la consulta avalan su negativa al acuerdo tal y como prevén, seguirán con el ciclo de huelgas convocadas para la semana que viene, del 16 al 20 de marzo. Un día de parón por territorio -empezarían el lunes, por Barcelona, Baix Llobregat, Barcelonès-, más el viernes, 20, de huelga general, apoyada también por los estudiantes.

Fuentes de Ustec han informado este miércoles de que ya han votado 30.000 docentes y añaden que hay "un altísimo nivel" de organización en los centros y que la escuela está preparada para "protagonizar una movilización que podría llegar a paralizar el país".

El lanzamiento oficial de la consulta -anunciada días atrás- se hizo horas después de que el Govern anunciara la inversión de 391 millones de euros para financiar la escuela concertada, algo que caldeó aún más los ánimos entre el profesorado de la pública.

20 entidades

En paralelo, 20 entidades del ámbito educativo y social han presentado este miércoles en la FAVB la manifestación en defensa de la educación de 0 a 3 años que tendrá lugar este sábado, 14 de marzo, en Barcelona, que empezará a las 10.30 horas en la plaza de Correos y llegará hasta el Parlament, con el lema: "Por el ciclo de 0 a 3: 0 excusas: 3 razones: justicia, equidad y futuro”.

La protesta en defensa del 0-3 pide garantizar su calidad pedagógica y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales, las peor pagadas del sistema

Desde la organización de la protesta en defensa del 0-3 hacen un llamamiento a una "movilización unitaria" que integre al conjunto de la comunidad educativa, "entendiendo que la colaboración entre familias, profesionales y entorno social es clave para consolidar un modelo educativo sólido, inclusivo y sostenible", apuntan desde la organización.

La manifestación busca -prosiguen sus impulsores- visibilizar la necesidad de avanzar hacia "políticas públicas valientes" que refuercen el primer ciclo de educación infantil, garanticen su calidad pedagógica, mejoren las condiciones laborales de las profesionales [las peor pagadas del sistema ] y aseguren su continuidad "como etapa educativa esencial para el desarrollo de los niños y niñas y para la cohesión social".