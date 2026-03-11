Basura espacial
La NASA monitoriza una antigua nave espacial de 600 kg que está a punto de estrellarse contra la Tierra: "El riesgo de daños es de 1 entre 4.200"
Los modelos apuntan a que la misión Van Allen Probe A, lanzada en 2012, entrará en la atmósfera terrestre en las próximas horas y, debido a su tamaño, no está claro si se desintegrará por completo
Contra el imperio de la basura espacial: La acelerada acumulación de desperdicios fuerza a la ciencia a elaborar planes que eviten convertir nuestra órbita en un vertedero
La agencia espacial estadounidense NASA ha emitido un comunicado advirtiendo de que la nave espacial Van Allen A, lanzada en 2012 para estudiar el campo magnético terrestre, está a punto de reentrar en la atmósfera terrestre y estrellarse en algún punto de nuestro planeta. Los modelos apuntan a que gran parte de esta nave espacial de 600 kilogramos, que finalizó su misión hace casi una década, se desintegrará durante su reingreso en la atmósfera pero que, aun así, debido a su gran tamaño, "es probable que algunos componentes sobrevivan al reingreso". Los científicos afirman que están monitorizando con atención la trayectoria de la sonda y que ofrecerán estimaciones más concretas sobre posibles lugares de impacto en las próximas horas. Por el momento, "el riesgo de daño a cualquier persona en la Tierra es bajo: aproximadamente 1 entre 4.200".
Las últimas estimaciones apuntan a que la reentrada podría producirse a partir del mediodía de este miércoles (hora peninsular española) y caer en algún punto del mar del Coral, frente a las costas de Australia. Según explica el divulgador científico Joan Anton Català Amigó, esta antigua nave espacial estadounidense lleva años deambulando sobre nuestras cabezas como un "satélite zombi" ya que, al acabar su misión, no disponía de un plan de desintegración y se ha quedado flotando en el espacio. Ahora, ante las previsiones que vaticinan su pronta caída, el experto afirma que debido a su gran tamaño no podemos descartar que parte de su estructura sobreviva al reingreso en la atmósfera y que "puedan caer hasta la superficie en fragmentos grandes". "Aunque la probabilidad de que cause daños personales es bajísima, no es cero, y eso es como jugar a la ruleta rusa", comenta Català, quien lleva años advirtiendo del peligro de la basura espacial.
No es la primera vez que el regreso de una antigua nave espacial obliga a activar todos los protocolos de seguimiento. Se estima que cada semana nos cae el equivalente a un coche desde el espacio y cada seis meses un fragmento del tamaño de un autobús. En la mayoría de los casos, estos desechos acaban en el océano o en zonas despobladas del planeta, pero, a veces, se han detectado impactos contra zonas habitadas. El año pasado, por ejemplo, un enorme trozo de basura espacial de más de media tonelada cayó cerca de una aldea de Kenia. Poco antes, otro desecho del espacio reventó el tejado de una casa en Florida. En total, se estima que en estos momentos hay hasta 130 millones de restos de basura espacial flotando sobre nuestras cabezas y un total de 10.000 toneladas de restos en órbita.
Los expertos creen que la nave se ha precipitado antes de tiempo por culpa de la intensa actividad solar
Los primeros análisis indican que esta nava espacial, en desuso desde hace casi una década, debía caer hacia la Tierra hacia el año 2034, pero "ha adelantado considerablemente su reingreso a la Tierra debido al intenso aumento de la actividad solar registrado en los últimos años". Según apuntan los especialistas, es posible que la intensa actividad registrada a lo largo del actual ciclo solar haya provocado que la atmósfera de la Tierra se haya "inflado" más de lo esperado y esto, a su vez, haya creado más fricción contra la sonda y haya "acelerado su decaimiento orbital". "Las condiciones registradas han aumentado la resistencia atmosférica sobre la nave espacial más allá de las estimaciones iniciales, lo que provocó una reingreso antes de lo previsto", afirman desde la NASA.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
- Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
- Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern
- Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Los expertos ven inviable elevar la R1 de Rodalies como propone Puente y defienden proteger el actual trazado
- Científicos de EEUU afirman haber copiado el cerebro de una mosca en un ordenador: 'Ahora vive en una simulación
- Hospital Vithas Barcelona: un modelo sanitario transformador
- Los embalses del Ebro vuelven a abrir compuertas en la 'operación sedimentos': 'Esta crecida será muy útil para los investigadores