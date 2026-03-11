Muere un motorista tras chocar contra un corzo en Vallgorguina

Un motorista de 68 años ha muerto este martes en un accidente de tráfico tras impactar con un corzo en Vallgorguina (Vallès Oriental), en el kilómetro 14,7 de la carretera C-61, informa el Servei Català de Trànsit en un comunicado.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres patrullas de Mossos d'Esquadra, dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), una dotación de Bombers de la Generalitat con personal del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) y un médico del SEM.

Noticias relacionadas

Según datos provisionales compartidos por Trànsit, con esta víctima han fallecido un total de 14 personas en las carreteras catalanas en lo que va de año, de las cuales 8 son motoristas.