Vallès Oriental
Muere un motorista tras chocar contra un corzo en Vallgorguina
Denunciado un hombre de 25 años por conducir a 220 km/h y sin carné por la A-27 entre Valls y Tarragona
Un motorista de 68 años ha muerto este martes en un accidente de tráfico tras impactar con un corzo en Vallgorguina (Vallès Oriental), en el kilómetro 14,7 de la carretera C-61, informa el Servei Català de Trànsit en un comunicado.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres patrullas de Mossos d'Esquadra, dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), una dotación de Bombers de la Generalitat con personal del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) y un médico del SEM.
Según datos provisionales compartidos por Trànsit, con esta víctima han fallecido un total de 14 personas en las carreteras catalanas en lo que va de año, de las cuales 8 son motoristas.
- La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
- Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern
- Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Los expertos ven inviable elevar la R1 de Rodalies como propone Puente y defienden proteger el actual trazado
- Científicos de EEUU afirman haber copiado el cerebro de una mosca en un ordenador: 'Ahora vive en una simulación
- Hospital Vithas Barcelona: un modelo sanitario transformador
- Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
- Los embalses del Ebro vuelven a abrir compuertas en la 'operación sedimentos': 'Esta crecida será muy útil para los investigadores